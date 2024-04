Az agrárium rangos szakmai elismerésében részesült nemrégiben a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának több oktatója az Év agrárembere díjátadón. Dr. Húth Balázs, az Állattudományi Tanszék vezetője az Év állattenyésztője lett, dr. Vona Viktóriát, a precíziós mezőgazdasági szakmérnök képzés vezetőjét pedig a Jövő agrárszakemberének választották. Mellettük díjat vehetett át a kar növénykórtanoktatója, dr. Füzi István címzetes egyetemi docens, aki az Év növényvédőse, míg dr. Kovács Péter címzetes egyetemi docens, a Darnó Hús alapító-tulajdonosa, a kar mintagazdaságának tagja az Év élelmiszeriparosa, továbbá az Év agrárembere díját vehette át.

„Nagy öröm számunkra, hogy nyertesekként a Széchenyi István Egyetemet képviselhettük, és hírét vihettük az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karnak. Arra pedig különösen büszkék vagyunk, hogy a díjátadón a tíz kategóriából négy díjazott egyetemünkhöz kötődik” – húzta alá dr. Vona Viktória. „Különösen fontossá teszi a díjat, hogy a szakma és a társadalmi szervezetek ítélik oda, így a szakmai életpálya mellett a társadalmi szerepvállalást is elismerik, a díjátadón pedig jelen van az agrárium színe-java” – tette hozzá dr. Húth Balázs.

A díj célja a mezőgazdaságban tevékenykedők közéleti munkájának, társadalmi felelősségvállalásának elismerése. „A díj az állattenyésztés oktatása és a precíziós állattenyésztés területén végzett kutatásaim mellett egyben annak a társadalmi szerepvállalásnak is szól, melynek középpontjában az edukáció áll. Hiszem, hogy minden az oktatással kezdődik: az agrárpálya népszerűsítése érdekében kulcsfontosságúnak tartom az ismeretek átadását már az átalános iskolától kezdődően, különös tekintettel az állattenyésztésre, amely szívügyem” – hangsúlyozta dr. Húth Balázs, aki ennek részeként aktívan részt vesz a középfokú szakképzés tehetséggondozási programjaiban is.

„Rendkívül fontosnak tartom, hogy az egyetemi oktatásban a gyakorlat számára hasznosítható tudást adjunk át, és célom, hogy fő szakterületem, a talaj és a precíziós, adat alapú gazdálkodás jelentőségét gazdálkodói és társadalmi szempontból egyaránt kiemeljem. Gazdafórumok rendszeres résztvevőjeként arra törekszem, hogy kutatásaink eredményei a gazdálkodókhoz is eljussanak. Szakmai tevékenységemmel szeretném elérni, hogy a vidéki élet és a fenntartható gazdálkodás vonzóvá váljon a fiatalok számára. Ez egyben a fenntarthatóság népszerűsítését is szolgálja: ennek keretében számos szántóföldi szemlekör szervezőjeként vettem részt és szervezünk bemutatókat az egyetem Smart Farm Tangazdaságába is, hogy közelebbről megismerjék a mezőgazdaságot” – emelte ki dr. Vona Viktória.

Az országban elsőként a Széchenyi István Egyetemen indult el ebben a félévben a precíziós állattenyésztés és takarmányozási szakmérnök képzés, melynek szakfelelőse a díjazott dr. Húth Balázs. „A precíziós technológia lényege, hogy csökkentse a takarmány- és gyógyszerfelhasználást, javítsa az állatok komfortját az állattenyésztésben, hogy minél egészségesebb alapanyagot állítsunk elő, és ezáltal mérsékeljük az állati termék előállításának ökológiai lábnyomát. Képzésünk középpontjában is ez áll, mely egyben választ ad a mezőgazdaságban jelenlévő munkaerőhiányra is: a digitalizáció és a precíziós technológiák alkalmazása a fenntarthatóság szolgálata mellett minimalizálja a humán faktorból eredő kockázatot” – hangsúlyozta. A képzésre agrár- és műszaki alapdiplomás hallgatók jelentkezését várják. „A Széchenyi István Egyetemen kiváló, szervezeti egységeken átívelő együttműködésekkel rendelkezünk, többek között a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Karral, a Digitális Fejlesztési Központtal és a Járműipari Kutatóközponttal. A legmodernebb technológiákat alkalmazzuk képzéseinkben és kutatásainkban, így a képzés izgalmas kihívásokat kínál az informatikai és műszaki végzettségűek számára is, és hallgatóink egyedülálló tudásra tehetnek szert. Tapasztalataink szerint erre egyre növekvő az igény, ami nagy öröm számomra: állattenyésztőként generációkban gondolkozom, így kiemelten fontosnak tartom az utánpótlás-nevelést és azt, hogy megmutassuk a fiataloknak a digitális technológia térnyerését a mezőgazdaságban” – tette hozzá.

A karon hét éve folyamatosan nagy sikerrel indul el a precíziós mezőgazdasági szakmérnök képzés, ami a határon túliak körében is egyre népszerűbb. „Fontos számunkra, hogy naprakész, innovatív tudást adjunk át hallgatóinknak, ezért a piac vezető szakértőit és szakembereit vonjuk be az oktatásba. Mindemellett élő szakmai közösséget is építünk, mely a szakmérnökképzés igazi erejét adja a tudáson túl” – mondta dr. Vona Viktória.