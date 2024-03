Hullámtér és mentett oldal, árvízvédelmi védvonal, hallépcső, kisvizes állapot. Jó néhány olyan szakkifejezés, mellyel vízügyes témák során találkozhatunk. Talán tudjuk is, hogy pontosan mit jelentenek. De milyen információink vannak arról, hogyan is nézett ki a Duna szigetközi szakasza egy-két évszázaddal korábban? Mindezekre választ kaphatunk egy hiánypótló film jóvoltából.

A kisbodaki önkormányzat támogatásával a Szigetköz TV készítette el a Megtépázott kincsünk, a Duna című kisfilmet. Az alkotást a víz világnapján mutatták be telt ház előtt a kisbodaki közösségi házban. A közönség soraiban a számos helyi érdeklődő mellett a környező települések polgármesterei, a vízügy szakemberei, győri, mosonmagyaróvári, környékbeli érdeklődők is helyet foglaltak.

A film főszereplője Kertész József vízügyi szakértő, Kisbodak szülötte és díszpolgára, akinél talán senki nem ismeri jobban a szigetközi Duna-szakaszt. A szakember jól érthetően avat be az ezer sziget országának fejlődésébe, alakulásába. Mint elmondja, a Rajkától Vénekig tartó szakasz jelentős változásokon ment át a sok-sok évtized alatt, a folyószabályozásoknak köszönhetően. Archív felvételek, illusztrációk is segítenek ennek megértésében. Az Öreg-Duna-ág kialakulása mellett kitér az árvízvédelmi intézkedésekre, az 1954-es katasztrófát okozó árvízre, mely Szigetközben óriá­­si pusztítást okozott. Képet kapunk a bős–nagymarosi vízlépcső, a dunakiliti duzzasztómű alakulásáról, a Duna eltereléséről és az azóta eltelt harminc év vízügyi fejlesztéseiről, Európa egyik legnagyobb vizesélőhely-rehabilitációjáról.

Kertész József hozzáteszi: vannak még feladatok, mint amilyen az Öreg-Duna főmedrének rehabilitációja. Timár Gábor kisbodaki polgármester tájékoztatása szerint értékesnek, jól felhasználhatónak minősítették az alkotást a részt vevő középiskolai tanárok. Talán ez a legfontosabb, hisz a mű edukációs céllal készült, leginkább a középiskolás korosztály számára.

A bemutatón Klemencz Henrik, a Magyar Vízitúra Szövetség elnöke avatta be az érdeklődőket a film születésébe. Pető Péter, a vármegyei értéktárbizottság elnöke az eseményen oklevelet adott át Sütheő Lászlónak, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettesének a szigetközi vízpótló rendszer megyerikummá válásáról.

– Már most többen érdeklődnek a film után, hamarosan Kimlén és Győrzámolyon is bemutatjuk, ugyanakkor az iskolák is nyitottak a vetítésre – tette hozzá Pető Péter.

A film Kisbodak Facebook-oldalán tekinthető meg.