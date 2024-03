Fotó: Nyárádi Fotó

Megújult felállásban áll idén először színpadra a Hetedik Bekezdés győri zenekar. 2010-ben alakultak és azóta rengeteg koncertet adtak már, amelyeknek nagy része beteg és rászoruló gyermekek gyógyulásáért, segítéséért szerveződött. Tavaly Benkő Vicáért csaptak a húrok közé, idén a hétéves győrszent- iváni Papp Marcellért zenélnek. A nőnapi jótékonysági koncertjüket ezúttal is a Pedró Pajta fogadta be.

– A megújulásnak és tagbővülésnek köszönhetően ugyan kicsit másként szólalnak majd meg a régi, jól ismert dalok, de igyekszünk a megszokott hangulatban koncertezni. A belépés ismét ingyenes, de a becsületkasszába bárki adakozhat. Mivel Marcika gyógyulását szeretnénk támogatni, örülnének, ha minél több adománnyal támogatnák a programot a résztvevők – emelte ki Károlyi Balázs, az együttes alapító basszusgitárosa.

A megújult Hetedik Bekezdés – (b-j) Károlyi Balázs basszusgitáros, Richnowszky Emánuel dobos, Cseri Evelin énekes, Finciczki Ádám gitáros, Kiss Tamás billentyűs. Fotó: Hetedik Bekezdés

– A zenekar régi tagjaival a pandémia alatt is dolgozgattunk, amikor időnk engedte. Ez idő alatt születtek új dalok, viszont most elővesszük a régi, keveset hallott feldolgozásokat. Friss az új csapat, év elején állt össze a formáció, ezért lázasan készülünk a pénteki debütálásunkra – tette hozzá Károlyi Balázs.

Papp Marcell történetével Markszné Koncz Zsuzsanna által ismerkedtek meg a zenészek, akiket megragadott a kisfiú hihetetlen akaratereje és élni akarása.

Néhány éve a Kisalföld hasábjain is bemutattuk a Papp család történetét, a Jóakarat hídja alapítvány pedig olvasóink segítségével támogatta is a fiú gyógyulását. Marcika, ahogyan a szülei hívják, alig több, mint egy kilóval született, koraszülöttként 1170 grammal jött a világra. Egyedülálló kromoszóma- és agyi rendellenességet diagnosztizáltak nála. Semmi jót nem ígértek az orvosok. Volt olyan szakember, aki azt mondta, hogy ne is kínozzák tornákkal, csak szeressék, mert pár hónapja, esetleg éve lehet hátra. Ezekre rég rácáfolt a hatalmas küzdőszellemmel rendelkező fiú, ugyanis már hétéves múlt.

– Marcikát folyamatosan viszik fejlesztésekre a szülei Győrben és vidékre is. Sajnos nem lehet megmondani, milyen szinten épülhet fel, de szülei minden lehetőséget megadnak számára. A kisfiú már kúszva közlekedik, állítógép segítségével nap mint nap erősödnek az izmai. Az is jelentős eredmény a kezdetekhez képest, hogy lát és hall – részletezte Károlyi Balázs. A Pajta színpadán 18 órától Gliga István, 18.15-től a Vocal Hero zenél, majd a Hetedik Bekezdés csap a húrok közé. A koncert után tombolasorsolást is tartanak értékes nyereményekért, aminek bevételét szintén a beteg kisfiúnak ajánlják fel.