„Szanyi napot” tartott a hétvégén a vakok és gyengénlátók vármegyei egyesülete. A tagok felkeresték Rugli Dezső Téglamúzeumát, ahol a tulajdonos interaktív tárlatvezetéssel mutatta be gyűjteményét (képünkön). Kezükbe adta féltett kincseit, és hangjukkal is megismertette az érdeklődőket. A Bokréta Néptáncegyüttesnél is vendégeskedtek. Érdeklődve hallgatták a csoport és a falu történetéről Kontreczné Németh Nikoletta együttesvezető tájékoztatóját, és megtapogatták a táncosok viseletét, illetve a hímzéseket. A bemutatkozó közös tánccal és énekszóval ért véget.