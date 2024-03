Néhány évtizeddel ezelőtt szinte csak az óvodákban készítették fel a gyerekeket az iskolakezdésre. Manapság már az oktatási intézmények és az erre specializálódott műhelyek foglalkoznak a leendő diákokkal. Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat április 18–19-én kell beíratni.

A Győri Örömhír Óvoda, Általános Iskola és AMI-ban hat éve szerveznek minden tanévben sulikóstolókat, amelyek az iskolaéletre készítik fel az óvodásokat játékos foglalkozásokon. Lehotzky Józsefné igazgató lapunknak elmondta, hogy az idei tanévben már októberben elkezdték a délutáni programokat, amelyekre a leendő diákjaikat és szüleiket várják. Összesen 11 alkalommal lehet csatlakozni, viszont a beiratkozásig már csak két alkalmat – március 20-án és április 10-én – szerveznek meg.

Közösségformáló foglalkozások

– Míg a gyerekekkel a leendő 1. osztályos tanító néni foglalkozik, addig tájékoztatót tartok az Örömhír Általános Iskoláról, mely során a szülők minden kérdésükre választ kaphatnak és megismerhetik intézményünket. A prezentáció alatt, egy másik teremben, a kicsik interaktív foglalkozásán készség- és képességfejlesztés folyik énekkel, rajzzal és játékos kedvcsinálással – ismertette programjukat Lehotzky Józsefné.

– A felvételi rendszerünk egyfajta közösségformálás is egyben, legalább három alkalmon kell részt vennie a leendő diákjainknak. Átlagosan 10–12 gyermekkel foglalkozunk a felkészítőkön, így ezeken a programokon sok esetben barátságok is szövődnek még a sulikezdés előtt. A visszajelzések nagyon pozitívak, ugyanis kevés helyen van hasonló sulikóstoló program. A szülők értékelik, hogy előre tudják, hova és milyen feltételek mellett íratják be gyermeküket az első oktatási intézménybe, ami mindenki számára nagy lépés és sok változással jár – hangsúlyozta az igazgató.

Magabiztos kezdet

A soproni Tálentum Műhelyben nagycsoportos óvodásokkal és általános iskolásokkal foglalkoznak, az országos hálózat részeként regisztrált tehetségpontként működnek. Tematikus műhelyeket, kurzusokat, nyári játéktáborokat és felvételi felkészítőt is szerveznek.

Halvax Julianna tanítónő, tehetségsegítő szakember szeptembertől tart nagycsoportosoknak játékos logikafoglalkozást. Igen népszerűek a programok, rendre betelik a létszám. Ottjártunkkor az egyik anyuka azt mondta, amikor pár hete bemutatóórán jártak a kiszemelt iskolában, örömmel látta gyermekén a magabiztosságot és a fejlődést.

Halvax Julianna tíz-tizenöt fős csoportokban, játékosan foglalkozik a gyerekekkel.

Fotó: Máthé Daniella

Játékos tematika szerint

Gyermeke a feladatok megoldásában is ügyes volt, ezért a február végén indult tízhetes iskola-előkészítőre is beíratta. Egy másik szülő szintén hasznosnak találja a kurzust. Szívesen jött a nagyobbik gyermeke, és a kisebbik is szereti a játékos foglalkozásokat.

– A gyakorlatom kidolgozásánál fontosnak tartottam, hogy az iskolakezdéshez szükséges képességeket és készségeket fejlesszem játékos módon. Két tizennégy fős csoporttal indulunk, melyek egy-egy játékos tematika köré épülnek. Képzeletben horgászunk, volt holdbázisunk, dolgoztunk farmon, titkos ügynökök voltunk, de még régészkedtünk is Egyiptomban – említett néhány témát Julianna.

– A foglalkozásokon megfigyelem a gyerekeket, és amennyiben szükséges, más szakemberekhez, például logopédushoz vagy alapozó terápiá- ra irányítom őket – emelte ki a pedagógus.

Személyiséget fejlesztenek

– Az általános tájékozottság, a beszédkészség, a helyes ceruzafogás, a térbeli tájékozódás és sok-sok részképesség fejlesztése nagyban hozzájárul a sikeres iskolakezdéshez – tette hozzá Halvax Julianna, aki az iskola-előkészítőt, a játékos logikai foglalkozásokat és a nyolcosztályos felkészítőt maga vezeti. A soproni tanítónő hangsúlyozta, hogy a Tálentum Műhely ajtaja mindenki előtt nyitva áll, az egyéni figyelem, a komplex személyiségfejlesztés bárki számára elérhető. Azzal a céllal alakultak 2020 nyarán, hogy a soproni és környékbeli gyerekek egész személyiségét megfelelő segítő támogatással fejlesszék. Foglalkoznak a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekekkel és a kimagasló tehetségekkel is.