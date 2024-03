- Nem lehet elég korán kezdeni a pénzügyi tudatosságra való nevelést. Számos olyan rendezvényt szoktunk tartani, ahol különböző korosztálynak tartunk informatív előadásokat. A Sopronkövesdi Általános Iskolában mindenféle játékos foglalkozással próbálunk ismeretet átadni az első osztályos diákoktól kezdve egészen a nyolcadikosokig. A témahét keretében szó esik a pénz történetéről, a befektetésekről, az euróról és a forintról. Továbbá hoztunk magunkkal egy olyan eszközt, amivel meg tudják nézni, hogy a pénznek milyen biztonsági elemei vannak. Ezek az előadások számunkra is tanulságosak, hiszen sok olyan kérdés is merül fel a részükről, amire mi nem is gondolnánk - mondta el prof. dr. Széles Zsuzsanna, a Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar dékánja.

- Az órákon beszéltek nekünk arról, hogy milyen formái vannak a bankkártyáknak vagy különböző országok pénzeiről. A szüleimmel egyébként is szoktam erről beszélgetni, de az mostani órákon is sok hasznos tudás hangzott el. Tetszik, hogy játékokon keresztül tanulunk - mondta el az ötödik osztályos Sulyok Bíborka.

- Mindenki életében fontos a pénz, amiről széles körben tanulunk ezen a héten. Már most sok érdekes dolgot tudtunk meg róla, mint például milyen fajta pénzek vannak, és azokat hol fogadják el. Fontosnak tartom, hogy a szüleimtől kapott pénzt ne költsem el összesen, hanem tegyek félre belőle, mert ha szeretnék magamnak megvenni valamit, akkor ne tőlük kelljen még pluszba kérni. Aztán a mostani órákon beszéltünk arról is, hogy érdemes befektetni vagy mikbe. Ez a későbbiekben fontos lesz - osztotta meg véleményét a nyolcadikos Rozsonits-Németh Gréta.