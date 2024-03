Figyelnek a kutya korára

„Év elején keresett meg Pálfalvi Petra, a CS.A.K. Alapítvány vezetője, hogy csatlakozzunk a Fuss, fotózz, mosolyogj! jótékonysági élményfutáshoz. Dióhéjban arról szól az akció, hogy rajtunk kívül hat ember – köztük Trokán Anna színész, a kisalföldi ultrafutó vasember, Rokob József vagy az Exatlon-győztes Herczeg-Kis Bálint – próbál minél többet futni, túrázni, bringázni, majd minden egyes kilométerrel egy-egy jó célért adományokat gyűjteni.

Bár Roxy már a 14. életévében jár, remek passzban van és továbbra is szeret a természetben lenni. Hétvégenként sokat barangolunk szép helyeken, így ez az ügy passzol hozzánk” – kezdte Roxy gazdája, Szórády József.

Roxy gyalogtúrás csapatának tagjai (balról jobbra): Mihályka Péter, Szórády József, Takács Ákos, Józsa Balázs és Takács Márton.

Korábbi írásainkban is említettük: Roxy kutyussal nem csupán a családja, hanem két, egymást jól ismerő baráti társaság is gyakran túrázik. Szórády József barátai közül ketten, Marczali Zoltán és Mihályka Péter is ellátogattak a Kisalföld sajtóházába.

Alföldi gyerektől az olasz melóig

„Hazánk legmagasabb pontja, a Kékestető után 1014 kilométert vállaltunk a jótékonysági akcióban december 6-ig. Bár a Mátrába ezúttal nem látogatunk, készen állnak a terveink az 1014 kilométer teljesítéséhez. Itthon főleg gyalogtúrákon növeljük a kilométerek számát, míg külföldön inkább tekerünk” – hallottuk Mihályka Pétertől.

„Nálunk a kalandozások a kikapcsolódásról szólnak, nem véletlenül adunk poénos fedőnevet egy-egy kirándulásnak. Az idei alföldi tekerésünket, a Kecskemét–Szarvas–Szolnok–Kecskemét kört a Tankcsapda száma után csak »alföldi gyerekként« emlegetjük, míg az Alpok–Adria kerékpárúton tervezett nyári bringázásunkat »olasz melónak« hívjuk” – vette át a szót Marczali Zoltán.

A bringás társaság tagjai: Marczali Zoltán, Mihályka Péter, Stipkovits Zoltán és Szórády József.

„Az Alföldön bő 200, Olaszországban pedig több mint 500 kilométer vár ránk. Emellett kerékpározunk majd Vasban és Zalában. Mint ahogy Bécsújhely környékét is két keréken fedezzük majd fel Burgenlandban. Az útvonalak kiválasztásakor figyeltünk Roxy korára, ő már bizony sokat látott hölgy, ezért is helyeztük előtérbe a kerékpáros túrákat” – mondta Szórády József.