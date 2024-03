A 19 éves Makszim második félévét kezdte meg februárban a logisztikai mérnöki alapképzésen. A fiatal 2022 óta él Győrben, ahol egyértelmű célja volt felsőoktatási tanulmányainak megkezdése. A városban a Győri Evangélikus Egyházközség segítségével elkezdhetett angolul tanulni – finanszírozták az óráit az egyik helyi nyelviskolában –, majd a Széchenyi István Egyetem ingyenes nyelvtanfolyamát is igénybe vehette. Másfél év alatt hatalmas fejlődéssel kiváló angol nyelvtudásra tett szert, így tavaly Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal felvételt nyert az intézménybe.

Az ukrán hallgató az egyetemen kívül rendkívül hálás az egyházközség tagjainak, akik a nehéz pillanatban segítséget nyújtottak neki, és támogatták a fejlődésben, hogy elérhesse célját. Az idáig vezető úton emellett két magyar barátjának is sokat köszönhet, akik mindig mellette álltak.

„Először magyarul kezdtem tanulni, de nagyon nehéz nyelvnek tartom, míg az angol sokkal könnyebben ment, így végül azt választottam. Sok munkát fektettem be, amíg idáig eljutottam, de most csak az számít, hogy az egyetem hallgatója vagyok” – hangsúlyozta Makszim, aki hozzátette, hogy saját magának is bizonyítani szeretne tanulmányai alatt. Azért is örült, hogy a városban tanulhat, mert így együtt maradhatott családjával, és továbbra is segíthetik egymást.

„A családom közelsége sokat jelent a hétköznapokban, a Stipendium Hungaricum ösztöndíj elnyerése pedig motivációt ad a jövőre nézve is, hiszen megmutatja, hogy szorgalmas munkával bármit el lehet érni” – mondta.

Az elsőéves hallgató remekül beilleszkedett a győri és az egyetemi életbe. Az emberek mindenhol kedvesen fogadták, könnyen kötött új ismeretségeket, barátságokat. Szaktársaival nagyon jó kapcsolatot ápol, és fehérorosz barátnőjét is az egyetemen ismerte meg.

Győr festői belvárosa számos programmal várja a feltöltődni vágyókat és ösztönzi őket sétára a műemlék épületek között. Makszim sem kivétel ez alól, már az első naptól szívesen fedezte fel a hangulatos utcácskákat. Egyik kedvenc helye a Püspökvárban lévő Toronykilátó, illetve az egyetem mögött elterülő Püspökerdő, de a város kitűnő elhelyezkedését kihasználva a szomszédos országokba is szívesen ellátogat. A fiatal emellett egy gyermekotthonban is önkénteskedik, hozzájárulva tapasztalataival az ott lakók fejlődéséhez, örömet csempészve mindennapjaikba. Egyik legmeghatározóbb győri élményét szintén ott szerezte, egy ünnepségen. „A programmal célunk, hogy segítsünk az otthonban élő gyermekeknek. Bemutatjuk nekik az országunkat, és ösztönözzük őket arra, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt azért, hogy olyan lehetőségekhez jussanak, amelyek kitörést jelenthetnek a helyzetükből, és egyben ragadják is meg azokat” – mondta végül.