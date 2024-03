Fontos, hogy aki húsvétkor, vagy csak úgy nyulat szeretne tartani, előbb gondolja át, tud-e hosszabb távon is felelősséggel gondoskodni róla. Egy nyúl akár egy évtizedig is élhet. Fontos előre tájékozódni az állat igényeivel kapcsolatban. Ma már rengeteg információt és tudást lehet szerezni az interneten is a különféle állatok tartásáról, gondozásáról.

A tudatos állattartás húsvétkor is érvényes. Felvételünkön Hankóné Kapl Tímea, tenyésztő.

Fotó: Csapó Balázs

Húsvétkor is legyünk tudatosak - A nyúl nem játék

– Nem felelősségteljes állattartói magatartás, ha húsvétra a gyereknek nyuszit vesznek a szülők. Nem marad meg ilyenkor hosszútávra a nyuszi a családban, csak odaviszik őket néhány hétre, utána továbbadnak rajta. Az ünnep nem a háromnapos gondviselésről szól. Ez nem jó minta a gyerekeknek, semmi hasznosat nem tanulnak belőle. A legkisebbek is képesek az állatokkal kapcsolatos minden feladatot ellátni, csak tudatosan kell őket erre nevelni. Ha gyerekkoruktól kezdve felelősségteljesen bánnak egy élőlénnyel, az a személyiségfejlődésüket is segíti – osztotta meg lapunkkal Hankóné Kapl Tímea, aki családjával igazgatja a Sokorópátkai gazdaságot, ahol nyúl tenyésztéssel is foglalkoznak.