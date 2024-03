- Ülünk a buszon, az autóban, aztán a munkahelyünkön, vagy az iskolában és hazaérve is ücsörgünk tovább - mondja Ringhoffer Viktória gyógytornász-fizioterapeuta, a győri FizioVix Gyógytorna Stúdió tulajdonosa.- Még azok is megsínylik a passzív életmódot, akik álló munkát végeznek, hiszen jellemzően ugyanazt a mozgássort ismétlik egész nap, sokszor alig néhány négyzetméteren. Holott a testünk arra lett kitalálva, hogy folyamatosan mozgásban legyen.

Hallgassa meg!

HETI HÁROM SÉTA

A WHO ajánlása szerint hetente háromszor eltérő mozgásmintát kellene végeznünk ahhoz, hogy a fizikai jóllétünket meg tudjuk tartani.

- Ettől a legtöbben megijednek, hogy milyen költségekkel fog ez a számára járni, hányféle bérletet kellene megvásárolni, holott ennél sokkal egyszerűbben is tehetünk azért, hogy jól legyünk. Egy kis foci a gyerekekkel, séta akárhol, tollaslabda, gimnasztika, kerékpározás már elég tud lenni, csak kreatívnak kell lenni. Például a takarítás, kertészkedés is hasznos tud lenni, csak arra kell figyelni, hogy helyes testtartásban végezzem ezeket, a porszívózás történjen egyenes törzzsel, vagy az ágak nyesésénél valóban csak a karommal fejtsek ki erőt, mert figyelni kell arra is, hogy ne terheljük túl magunkat- javasolja a szakember.

MASSZŐR VAGY TORNÁSZ?

Általában csak akkor keresünk segítséget, amikor annyira elviselhetetlen már a fájdalom, hogy sem krémek, sem gyógyszerek nem tudják tartósan megszüntetni. Ilyenkor sokan kérik gyógymasszőr segítségét, aki megfelelő képzettség esetén képes is rá, hogy a panaszokat tünetileg enyhítse, de a probléma okát nem tudja megszüntetni.

- A kiváltó ok lehet anatómiai eltérés, de lehetséges csak egy funkcióbeli eltérés is, azaz a csontozat, az izomzat, a tok-, a szalagrendszer teljesen egészséges, mégis, valahol a funkcióban van egy hiba. Mi gyógytornászok ezt a hibát igyekszünk megkeresni és képessé tenni a testet arra, hogy újra tudjon kompenzálni és újra fájdalommentesen tudjon mozogni, teljes legyen a mozgásterjedelme és a hétköznapi aktivitási szintjéhez teljes mértékben vissza tudjon térni.

HA MÁR AZ ÁLL IS KATTOG

A Magyar Gyógytornász Társaság és a Semmelweis Egyetem klinikájának szervezésében vett rész Ringhoffer Viktória nemrégiben egy továbbképzésen az állkapocs ízület diszfunkcióiról.

- A továbbképzésen az állkapocs ízülethez köthető fájdalmakkal, mozgási nehezítettségeket célzó terápiával foglalkoztunk, szorosan együttműködve fogorvosokkal, szájsebésszel, gnatológussal. Bár engem még nem keresett fel senki azzal, hogy fájna az állkapcsa, a külföldi szakirodalom viszont egyre többet foglalkozik azzal, hogy az állkapocs ízület milyen nagy mértékben befolyásolja a gerinc felső szakaszának egészségét, jóllétét. Amikor egy-egy terápia kapcsán felmerültek bennem a kérdések, hogy miért nem működik az eddig jól bevált terápia, miért nem szűnik meg a fej, a nyak fájdalma, végül kiderült az állkapocs érintettsége. Gyakran onnan indul a panasz. Mivel egy erősen igénybevett izomról és ízületről van szó, érdemes vele alaposabban foglalkozni.