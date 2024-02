Két tucat kiállító és sok millió legókocka lepte el hétvégére Győrt.

– Több mint egy évvel ezelőtt kezdtem el szervezni az idei Bricky Way napot. Reméltem, hogy nemcsak a kiállítók, de az érdeklődők is örülni fognak, hogy négy év szünet után visszatérünk. Elhoztuk a korábban készült építményeket, illetve az elmúlt szabadidőnkben készített alkotásokat is. A tömegből és az arcokon az látszott, hogy sokan szívesen vették a visszatérésünket – emelte ki Horváth Gábor főszervező.

Legó a vízen

Újra eljött a korábbi évek közönségkedvence, a vasútmodell-szekció. Ahogyan minden évben, úgy idén is jóval kibővítették a terepasztalt, így még több új tervező és vagonjai szelték a síneket hétvégén. – Régi kedvenc még az amerikai 66-os út autómosóval, mellette egy börtönéletképpel. 2018 óta ez is csak nagyobb lett. A legújabb dolog idén a balatoni komp, ami vízen is közlekedik – sorolta a főszervező.

Űrállomás, vikingek, kastély

Körbejárva azért ennél sokkal több különlegességet és korábban csak ritkán látott modellt is észrevettünk. Legóból megépítették napjaink utcaképét, egy kisebb minipoliszt plázával, valamint London egyik ikonikus házsorát, de készültek óriásrepülők és -járművek is. Nehezen lehetett eldönteni, hogy a gyerekeket vagy a felnőtteket nyűgözte-e le jobban az űrállomás és a vikingek partra szállása, valamint a gladiátorok világa a küzdőtérrel. Az afrikai szavan- nák látványvilága egészen Afri- káig repítette a nézelődőket. Ha az időutazásról van szó, egészen a középkorig is visszautazhattunk, ugyanis erről is megtalál- ható volt egy látványos darab a Bricky Way kiállításán. Nagy érdeklődést váltott még ki a Disney-mesékből ismert neuschwan-steini kastély legómása is.

– A fiataloknak az építés és a játékélmény miatt érdekes program, az idősebbeknek pedig egyfajta nosztalgia, hiszen olyan darabokat is láthatnak, amik visszarepítik őket a gyerekkorukba – emelte ki Horváth Gábor.

Kiállítók szerte a nagyvilágból

Ahogyan a kiállított darabok témája is sokszínű, úgy a kiállítók is szerte a világból érkeztek. A legtöbben hazai alkotók, de akadtak köztük német, angol építők is. Emellett a szomszédos Ausztriából és Szlovákiából, valamint Romániából is elhozták büszkeségeiket a legjobb készítők.