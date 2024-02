Mi adta a közös koncert ötletét?

Schmiedl Tamás: A koncert ötlete, illetve a zenekarok meghívása a Liszt-központ programszervezői csapatától származik, aktualitását pedig az adja, hogy tavaly volt 150 éves a Liszt épülete és olyan soproni zenekarokat terveztek felléptetni, akiknek régi kötödése van az épülethez. A 80-as években a Moby Dick és a Prakker is számos koncerten, rendezvényen lépett fel a Lisztben. Nagyon örülünk a felkérésnek, hiszen 32 éve, 1992-ben játszottunk utoljára ezen a színpadon és megtisztelő újra a soproni kultúra fellegvárában játszani.

Türk Ferenc: Az ötletgazdák ősszel kerestek meg bennünket a koncert ötletével, kérdezték, hogy benne vagyunk-e, mi pedig bulizenekar lévén nem sokat késtünk a válasszal, természetesen igent mondtunk.

A Prakker Zenekar tagjai összetartó csapatot alkotnak a színpadon is A fotón: Türk Ferenc, Tapolcai László, Zsidákovits- Balogh Barbara, Urbán Zsolt, Kőmíves Péter és Kerekes Gábor szerepelnek Fotó: Prakker Zenekar

Fotó: WL

Mit jelent Önöknek a közös fellépés?

Schmiedl Tamás: Ez egy érdekes összeállítás, hiszen két ilyen eltérő közönségréteget mozgató zenekart nem szoktak közös rendezvényre meghívni, de az élet most mégis összehozta. A Prakker régebbi csapat és annak idején amikor elkezdtünk a hangszerekkel ismerkedni, gyakran bejártunk a próbáikra és koncertjeikre, hogy tanuljunk és ellessük a zenészek fogásait. Van még egy érdekes közös pontunk, Kőmíves Péter (Prakker egyik alapító tagja) egy rövid időre a Moby Dick színeiben is szerepelt, a győri Kisfaludy Napokon vele léptünk fel. A közös koncert és maga a helyszín bennem tagadhatatlanul nosztalgikus érzéseket kelt, akaratlanul is előjönnek a régi idők szép emlékei.

Türk Ferenc: Mi is örülünk és kíváncsian várjuk az élményt és a hallgatóságot. A Moby Dick zenekar munkásságát ismerjük. Tiszteljük azt, amit sikerült megvalósítaniuk a magyar rocktörténetben. Soha nem szerepeltünk egy színpadon, ezért is lesz érdekes ez a párosítás.

Hogy fogadják a rajongók?

Schmiedl Tamás: A rajongóink közül sokan felkapták a fejüket, hogy a Liszt Központban lép fel a Moby Dick és kíváncsian várják a koncertet. A két zenekar közönsége között nincs nagy átfedés, azt gondolom, mindenki a saját zenekarát készül megnézni, de biztos lesznek olyanok is, akik kíváncsiságból belehallgatnak majd a másik fellépő műsorába is.

Türk Ferenc: Bízom benne, hogy kedvezően, bár volt aki megemelte a szemöldökét a hír hallatán. Aki eljön, két merőben más rockzenekart lát majd a színpadon. A színvonal vélhetően hozza a színpad előtt állók elvárását, rajtunk úgy gondolom nem fog múlni a hangulat, aki szereti a "retrót", jó helyre jön. Szerintem a Moby Dick zenekar közönsége sem megy haza, ha meghallja az általunk játszott ritmusokat.

Hogyan készülnek erre a nagyszabású eseményre?

Schmiedl Tamás: Teljesen új programmal, több régen játszott dallal készülünk, de lesz egy külön soproni blokk is, amit csak itt és csak egyszer hallhat a közönség. A zenekar mögött egy 5x3 méteres LED falon a budapesti koncertekhez hasonlóan vizuális program fut majd, így nemcsak hallgatni, hanem nézni is lesz mit.

Türk Ferenc: Mivel már régóta minden héten egyszer összejövünk zenekari próbára, a műsor bennünk van, összeszedetten, de mégis könnyedén tervezzük előadni a műsorunkat.

A legendás Moby Dick látványos show-al készül a pénteki koncertre A felvételen: Schmiedl Tamás, Király Zoltán, Göbl Gábor és Schmiedl Balázs láthatók Fotó: Schmiedl Tamás

Fotó: Schmiedl

Mit gondolnak mi a titka a két zenekar töretlen népszerűségének?

Schmiedl Tamás: Hűek maradtunk önmagunkhoz és a rajongókhoz. Ma is azon az úton haladunk, ahol 43 évvel ezelőtt elindultunk. Szerencsére tudtunk jó dalokat, albumokat írni és a mai napig képesek vagyunk új dolgokkal, produkciókkal jelentkezni.

Türk Ferenc: Ezt magában a stílusban kell keresni. Ahogy mondják, a rock örök és halhatatlan és ez tényleg nem csak jópofa szlogen. Aki valaha volt már igényes rock koncerten az később is keresni fogja ezt az élményt, ezt hallgatja a rádióban, teszi fel otthon és eljön a pénteki buliba.

Lesz folytatása a február 23-i koncertnek? Születik esetleg közös dal?

Schmiedl Tamás: Mindkét zenekar járja tovább a saját útját, mi jelenleg az új Moby Dick album befejezésén dolgozunk, ami várhatóan év végén jelenik meg. Közben természetesen folyamatosan koncertezünk határon innen és túl, hamarosan két koncertre ismét Erdélybe utazunk.

Türk Ferenc: Nem került még szóba, de miért is zárkóznánk el bármilyen lehetőség elől. Közös dal? Hát erre végképp nem gondoltunk, vegyük ezt gondolatébresztőnek. Végül a közönség fogja eldönteni, hogy él e még a rock Sopronban.