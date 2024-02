10 éve írtuk

A tiszta égbolt magasán

Versek és arcok című sorozatunkban szombatonként olyan személyiségekkel beszélgetünk, akiknek életében meghatározó szerepet kapott egy-egy lírai alkotás. A héten Kerék Imre József Attila díjas soproni költő mesélt - többek között - arról, hogy miként zeng utánozhatatlanul Balassi, Nagy László, Takáts Gyula tolla nyomán a magyar lélek sajátos muzsikája.

30 éve írtuk

Néhol csúszkálva, de járhatók az utak

Nem okozott különösebb fennakadást a közlekedésben a visszatért tél - írtuk tegnapi lapunkban, s ezt tudjuk megerősíteni a Győri Közúti Igazgatóság ügyeletétől kapott friss információk szerint is. A főutakon már nincs hó, de a mellékutakon még jó vigyázni. A letaposott hó miatt csúszhatnak a járművek, néhol jégbordák is vannak. Ez utóbbiak eltakarításán változatlanul dolgoznak az igazgatóság gépei.

Hasonló a helyzet a környező megyékben is, a havazás még a bakonyi utakon sem tette lehetetlenné a közlekedést. A meteorológiai előrejelzés szerint m ég várható hóesés, azonban legfeljebb csak pár centi, nem valószínű tehát, hogy komolyabb gondot okozna.

Sokan indulnak mostanában külföldre síelni vagy kirándulni. Jó , ha előbb tájékozódnak az útviszonyokról, s arról, hol kötelező az autókon a téli gumi vagy esetleg a hólánc. Ezekről a győri ügyeletnek nincsenek adatai.

40 éve írtuk

A vásárdíj nyomában: Csőkötszer sorozatban

A napokban egy olyan új termék sorozatgyártását kezdte meg a Glovita Győri Kötöttkesztyűgyár, amelyet alighanem senki sem használ szívesen – hiánya azonban szó szerint fájó problémákat vetne fel. Eme termék ugyanis az egészségügy részére készül, csőkötszer, amely nem csupán a gyár kínálatában számít újdonságnak, kevéssé ismert kórházaink, klinikáink többségében is. Ám ahol már ismerik, kipróbálták, gyors népszerűséget jósolnak az új terméknek. Némiképp a véletlen szülte ezt a terméket – mondja Marton József, a Kesztyűgyár műszaki igazgatóhelyettese. Előzménye pedig az volt, hogy dr. Szabó Pál győri sebész főorvos a kórházakban használt műtőköpenyek némi korrigálásához kérte a gyár segítségét. A kapcsolat, a beszélgetések jóvoltából ismertük meg a kórházak, az egészségügy igényét egy új típusú kötszer, a csőkötszer iránt, amelyet külföldön is csak néhány fejlettebb országban használnak. A gyár gépi eszközei alkalmasnak kínálkoztak az új kötözőanyag gyártására, s a lehetőség kiegészült a gyár szakembereinek piaci érzékenységével, rugalmasságával. Csakhamar elkészülhetett a mintakollekció, amely a fölöttébb szigorú egészségügyi előírások próbáját is kiállta. Az engedélyek birtokában tavaly, az év utolsó negyedében sor kerülhetett a próbagyártásra, s az új termék megismertetésére. A győri kórház mellett a fővárosi Traumatológiai Intézetbe küldtek az új termékből nagyobb mennyiséget, ahol már korábban is használtak hasonló, külföldi gyártmányú kötözőszert. Vélhetően a felhasználók kedvező véleményének is része van abban, hogy a terméket már a próbagyártás időszakában vásárdíjra érdemesítette az őszi Budapesti Nemzetközi Vásár szakzsűrije. A Kesztyűgyárban rögtönzött bemutató láttán e sorok írója is megbizonyosodhatott az új kötszer ötletességéről: a csőkötszer mellékelt, pontosabban a kötszerbe csúsztatott kis hengeres kerettel másodpercek alatt helyezhető el a kötözőszer a sérült ujjon, lábon vagy karon. Lényegesen meggyorsítja az új termék az erős esélynyújtást. (Az új termék felhasználói számára nyilván az sem mellékes, hogy hazai termékről lévén szó, az import kötözőanyagoknál kevesebb utánjárással és alacsonyabb áron jutnak hozzá a győriek csőkötszeréhez.) A tavalyi prbagyártás során mintegy 120 ezer méter csőkötszer jutott el a terméket kipróbáló kórházakhoz, klinikákhoz. A kötszer – illetve a hazai gyártás – híre a jelek szerint meglehetősen gyorsan terjed: a folyamatosan érkező rendelések láttán a Glovita Győri Kesztyűgyárban ez évre legalább 600 ezer méter kötszer előállítását tervezik.