Dicséretes és örömteli is egyben, hogy a közösség ennyire értékeli az ősök örökségét, és fontosnak tartják, hogy a maiak is megismerjék és részt vegyenek benne. Azt hiszem, ezek a napok fogják össze az egy faluban élőket, és ezekkel élik át igazán az együvé tartozást. Szerencsére szűkebb régiónkban vannak hasonló, hagyományos rendezvények, még ha nem is bírnak több évszázadra visszanyúló múlttal, mint a mihályi bohócjárás.

Igaz, decemberben szomorúan vettem tudomásul, hogy egy másik szép népszokás, az aprószentekjárás kimúlt Tárnokrétiben. Vagyis remélem, csak ideglenesen „pihen”, és már idén lesznek legények, akik időben megfonják a korbácsot, és december 28-a előestéjén megvesszőzik majd a lányokat, hogy kelésesek ne legyenek.