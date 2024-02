A lébényi Tölgy-erdőben a tavasz hírnökei, sok-sok hóvirág várja a látogatókat. Hétvégén útra is keltünk, hogy sok csodás fotót készítsünk, és gyönyörködjünk az erdő szépségeiben. Utunk során Lébény Lackó séta útján a meséket is meghallgattuk az állomásoknál. Olivér lelkesen vetette bele magát a fotózásba, készült is pár hóvirágos fotó, amikor egy béka került utunkba. A béka azonnal barátjává fogadta, és modellt állt neki. Olivér ezt jelnek vette, és innentől kezdve figyelme a már leginkább újdonsült barátjára korlátozódott.