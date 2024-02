„Mivel ez az idei első rendezvényünk, és ez tulajdonképpen egy kicsit farsang is, ezért a gyerekek jöhettek jelmezben és táncolhatnak is, hiszen a zenekar interaktív koncertélményt kínál“ – mondta el Mertz-Kugler Annamária szervező, a „Gyermekkuckó" vezetője. A Collegium Hungaricum meghívását ezúttal csaknem százan követték, egész családok érkeztek a programra - számolt be az eseményről a volksgruppen.ORF.at.

A Belvárosi Betyárok zenekar bár már többször is járt Bécsben, de a magyar kulturális intézetben első ízben léptek fel. A télbúcsúztató koncertre eddig megjelent három lemezükről hozták el a legvidámabb dalokat, mondta el Váray László, az együttes vezetője és énekese. „Ez egy újabb nyugat-európai koncertkörutunk első állomása, innen Franciaországba megyünk tovább. Elsősorban magyar közönség előtt muzsikálunk, dalainkkal reméljük hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a magyar nyelvet ébren tartsuk. A kis közönség tulajdonképpen a negyedik tagja a zenekarnak, mi örülünk, ha együtt énekelnek, táncolnak velünk, sőt sokszor egy-egy dal is születik. Nem titkolt ötletünk, hogy talán az itt gyűjtött élmények alapján születik egy újabb dal, ami majd negyedik lemezünkre is felkerül" – mondta el Váray László.

A bécsi koncert közben a Belvárosi Betyárok. Fotó: Volksgruppen.orf.at

A Belvárosi Betyárok zenekar tagjai csaknem tíz éve muzsikálnak együtt, és elmondásuk szerint mindenkihez szeretnének szólni. A gyerekdalok persze elsősorban a gyerekeknek íródnak, de a felnőtteknek is üzennek. „Sőt a koncertdalokon túl vannak olyan komoly témájú dalaink is, mint például az Autitkok, mely az autizmussal élőknek szól, jótékony célokra is írunk sokszor" – tette hozzá a zenekarvezető.

A bécsi Collegium Hungaricum nagy sikerű „Gyermekkuckó" sorozata immár 25 éve kínál rendszeres programokat a családoknak. Mertz-Kugler Annamária a kezdetektől nagy lelkesedéssel szervezi a rendezvényeket. „Nagy űrt töltöttünk be annak idején a Gyerekkuckó elindításával, és nem titkolt célunk, hogy az intézmény közönségének utánpótlását neveljük ki. Tulajdonképpen már egy generáció nőtt fel a rendezvényeinkkel. A 0-10 éves gyerekeket tudjuk megszólítani ezekkel a programokkal, melyek a nyári szünet kivételével havi rendszerességgel kerülnek meghirdetésre. A kínálatunk változatos: magyarországi és határon túli magyar báb- és gyermekszínházi produkciók ugyanúgy szerepelnek a programunkban, mint a mostani koncert vagy táncházak, kézműves műhelyek“ – mondta el Mertz-Kugler Annamária.

A „Gyermekkuckó" következő rendezvénye március 11-én lesz, a Kolompos Együttes „Jönnek a huszárok" című zenés, történelmi mesejátékát mutatja be az 1848/49-es szabadságharcról a Bécsi Magyar Iskolaegyesület és a Collegium Hungaricum közös megemlékezésén. Majd áprilisban már az Anyák napjára készülhetnek a gyerekek egy kézműves műhelyben, de egy mesemondó is érkezik a Hagyományok Házából, Budapestről.

Az idei évben több neves magyar előadóművész is fellép majd, így többek között Gryllus Dániel vagy a Nektár színház.