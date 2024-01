Január 22-hez, Vince napjához több időjárási és termékenységi jóslat is kapcsolódik. Azt tartották: „Ha fénylik (megcsordul) Vince, megtelik a pince.” Délvidéken pedig: „Ha fénylik Vince, megtelik a pince. Ha csepeg, csurog, kevés lesz a borod” – tudtuk meg Nagy Róbert borszakértőtől. – Több évszázados megfigyelés állhat a jóslások eredete mögött. Megfigyelték, ha enyhült az idő január végére, bő termés következett azon az éven – mondta el a szakember.

Szent Vincétől kérték a jó termést

Több helyen Vince-napon vesszőket vágtak a szőlőből, majd otthon vízbe helyezték és a hajtásokból, rügyekből következtettek a leendő termésre

– Szokás volt némileg pogány hatásként a szőlőkben a lugasokra, tőkékre finom ételeket, füstölt finomságokat, kolbászokat, szalonnát, disznósajtot is aggatni, ezzel is a bő termést kívánták ösztönözni. Úgy tartották, a szőlőfürtök legalább akkorák legyenek, mint a ki- akasztott gömböcök. Más szőlővidékeken hagyomány volt, hogy a gazdák összegyűltek a szőlőhegyen, s nótaszóval köszöntötték Szent Vincét, s persze a bor is jócskán fogyott – mondta el Nagy Róbert.

– Szent Vince mindenesetre népszerű – főleg a borvidékeken – közismert szent volt, utóbbiak lehet, azért is vették be kedvenc „borszentjeik” közé, mivel neve latinos alakban igencsak hasonlított a Vinum – bor szóra – emelte ki a szakértő.

Kedveltek az év eleji pincejárások

A Pannonhalmi borvidék megkérdezett borászai szerint pünkösd mellett a Vince-napi pincejárások a leglátogatottabbak.

– Évről évre egyre sikeresebb az év eleji rendezvény. Idén minket is meglepett, hogy ilyen sokan eljöttek. Korábban sosem volt ennyi résztvevő nálunk, megközelítettük a száz főt – fejtette ki lapunknak Babarczi Zsuzsanna, a Babarczi Szőlőbirtok borásza. – Jó hangulatban telt a hétvége, sokakat csábított hozzánk az élő zene varázsa. Számos új vendéget fogadtunk, voltak, akik több száz kilométert utaztak. Szerencsére minden korosztály képviseltette magát a pincejáráson, amelyen ezúttal is öt tételt kóstolhattak. Három újbor került az asztalra: a Buborczi fehér gyöngyözőborunk, Irsai Olivér és olaszrizling, valamint a tavalyi chardonnay-ból és kékfrankosból is töltöttünk – sorolta a borász.

– A visszajelzésekből azt látjuk, hogy sikeres szezont zártunk, pedig nem könnyű év van mögöttünk. A rengeteg csapadék és betegség miatt hiába vált be a növényvédelem, kevesebb szőlőt tudtunk szüretelni – tette hozzá Babarczi Zsuzsanna.

Idén közel százan vettek részt a Babarczi Szőlőbirtokon a Vince-napi pincejáráson.

Forrás: Babarczi Szőlőbirtok

Kinyitották kapuikat a borászatok

Győrújbaráton, a Babarczi Szőlőbirtok mellett a Pécsinger Szőlőbirtok, az Ács Pincészet is szélesre tárta kapuit, Nyúlon a Hangyál és Cseri Pincészet készült tematikus programmal. Míg Pannonhalmán a Pannonhalmi Főapátság Pincészete és a Herold Pince tartott pincejárást Vince-nap alkalmából.

– Látogatószámban felülmúltuk a tavalyit. Minden évben három alkalommal szervezünk buszos borkóstolókat: Márton-napkor, pünkösdkor és Vince napján. Jó látni, hogy egyre szélesebb körben ismertebb a borkedvelők körében Pannonhalma, nagy előrelépés, hogy messzebbről is érkeznek új ízélményeket vadászó gasztrokalandorok – emelte ki Herold Ádám borász, aki szerint még több kóstolórendezvényre lenne szükség, hogy jobban kinyissák a borvidék kapuit. Hozzátette, sok a visszatérő vendég, ami jól mutatja, hogy egyre többen szeretik tételeiket. – Márton-napkor mindig megkóstoltatjuk a vendégekkel a legfrissebb újborokat, Vince-napon pedig asztalra kerülnek az azóta elkészült tételek, ami ezúttal egy rozé és chardonnay volt. Kóstolhattak még sárgamuskotályt, hordóban érlelt olaszrizlinget és Maszek vöröset is – mondta Herold Ádám.