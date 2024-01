Négyszáz adag ételt készítettek el a kapuvári ÍzvadÁszok a hétvégén Rómában. A főzőcsapat a Szent Egyed Közösség szeretetkonyháján nyolcadik alkalommal látott vendégül rászorulókat. Szarvasgulyással, csirkepörkölttel, desszerttel lakatták jól a szegényeket. Nagy élményt és lelki töltekezést jelent a kezdeményezés a kapuváriak számára. Ráadásul egy igencsak megtisztelő felkérést is kaptak az olasz fővárosban. Ma utaznak haza Rómából.

– Indulásunk előtt mindig egyeztetünk a menüről. Ezt nyilván a közösség szervezői állítják össze, de a rászorulók kívánságait is figyelembe veszik – mondta a Kisalföldnek Magyar László, az ÍzvadÁszok vezetője, akit telefonon értünk utol Olaszországban. – Tavaly babgulyást főztünk, és annyira ízlett nekik, hogy most is azt kértek. Egy vadász barátunk vadhúst ajánlott fel az utazás előtt, így szarvasból készítettük a levest. Másodikként csirkepörköltet tálaltunk fel tarhonyával. Oda kell figyelnünk az ételsorra, hiszen a rászorulók között vannak olyan vallásúak, akik például nem esznek disznóhúst. A konfliktust pedig kerülni kell.

Magyar László kifejtette: a konyhát a Szent Egyed jótékonysági szervezet működteti, gyakorlatilag menzaként üzemel. Éttermében egyszerre száznegyvenen tudnak leülni. A szegényeket önkéntesek szolgálják ki. Ők segédkeznek a konyhán, a terítésben, a takarításban. Vannak köztük diákok, egyetemisták, kedvesnővérek, munkások. A Szent Egyed Közösségnek az egész világon vannak szervezetei, Magyarországon a budapesti, a győri és a pécsi tartozik hozzájuk. A római házban egyfajta nappali szolgáltatást nyújtanak a hajléktalanoknak. Bentlakás nincs, de rendszeresen szerveznek számukra orvosi vizsgálatot, megfürödhetnek, feltölthetik telefonjukat.

– Nagyon jó érzés itt lenni és találkozni a rászorulókkal, akik nem győznek hálálkodni és megköszönni az ételt. Szinte mindig van köztük honfitársunk is, akinek valamiért félrecsúszott az élete. Most is jött ebédelni egy magyar, aki elmesélte, hogy néhány évvel ezelőtt szerencsét próbálni érkezett Rómába, de nem úgy alakultak a tervei, ahogy szerette volna. Kivételesen sok ukrán ült viszont az asztalhoz. Velük is beszélgettünk és jó barátságba keveredtünk. Ezek apró dolgok, de nagyon jólesnek nekünk – újságolta Magyar László. Hozzátette: Kapuvárról rajta kívül a felesége, Magyarné Pócza Katalin, Hámori György polgármester, Varga Imre, Molnár László és Peka Tibor utazott Rómába. A főzés után szerveztek maguknak „civil” programokat is, városnézést, és közösen imádkozhattak Ferenc pápával a Szent Péter téren. Imádkoztak mindenkiért, aki támogatta és lehetővé tette utazásukat. Egy nagy meglepetés is érte az ÍzvadÁszokat.

– A Vatikánban, a Szent Péter-bazilika egyik szárnyában működik egy kisebb szeretetkonyha, ahol vacsorát adnak a szegényeknek. Megkértek bennünket, hogy jövőre, ha úgyis jövünk a Szent Egyedhez, főzzünk ebben a vatikáni konyhában is. Nagy örömmel vállaltuk, hiszen óriási megtiszteltetés ez számunkra. Azt jelzi nekünk, hogy odafigyelnek ránk, a munkánkra, és azt hiszem, Kapuvár jó hírét hozzuk el Rómába. Áldással térünk innen haza, és úgy érezzük, az a szeretet és tisztelet, ahogy viselkednek velünk római barátaink, mindent megér. Felemelő érzés mindannyiuknak – fogalmazta meg érzéseit Magyar László.