A Most vagy soha! című kalandfilmet, amelyet többek között Sopronban is forgattak, március 14-től láthatják az érdeklődök a mozikban. A kalandfilm Petőfit, a márciusi ifjakat mutatja be a mozivásznon, és azt a napot, amely örökre megváltoztatta a magyar történelmet. Érdemes figyelni a filmkockákat, mert ismerős épületek tűnhetnek fel: a stáb 2022 májusában több mint két hetet töltött a városban.