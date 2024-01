A közönség egyébként pénteken 19-21 óra, szombaton 9-11, 16.30-18.30 és 19-21 között, vasárnap 9-11 és 16.30-18.30 között korcsolyázhat a pályán. Jégdiszkót is tartanak pénteken és szombaton este. Lehet bérelni korcsolyát, illetve élezést is vállalnak.

A Jégpályák Éjszakája sok vendéget vonzott a mosonmagyaróvári pályára is: a legtöbben a tinédzserek köréből kerültek ki, de sok felnőtt is korcsolyát húzott. A diszkófények is feldobták a hangulatot és az is, hogy megjelent a Jégsárkányok kabalafigurája, Eli is, akivel többen fotózkodtak.

Korábban Győrbe jártam korcsolyázni, most a mosonmagyaróvári pályára jöttünk a barátokkal. Szeretek korcsolyázni, egy jó élmény

- vélekedett Stipkovits Noémi, akit Farkas Fruzsinával és Elivel lencsevégre kaptunk.