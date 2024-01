Idén 13. alkalommal rendezik meg az Extrém Burgenland túrát január 26-án, pénteken. A rendkívüli állóképességet és kitartást megkövetelő túra nagy élmény a résztvevőknek, a táv teljesítése önbizalmat és bátorságot ad. Van aki futva teszi meg a választott távot, mások tempós gyaloglással, vagy sétálva, de kerékpárral is lehet nevezni idén.

Az UNESCO Világörökség részét képező Fertő-táj különleges helyszín Ausztria egyik legjelentősebb teljesítménytúrájához. Nem mindenki ér célba, de mindenki maradandó élményekkel gazdagodik és varázslatos pillanatokat él át. Ezt szeretik benne a magyar extrém sportolók is.

Gáncs Krisztián, a Shotokan Tigrisek SE elnöke nyolcadszor van ott a teljesítménytúrán.

- Az első két alkalommal segítő voltam, indulóként pedig idén hatodszor veszek rajta részt. Hárman megyünk az egyesülettől, a nyolcvan kilométeres távot választottuk, Hegykőről rajtolunk a Tornácos elől. Remélem zord időt fogunk ki! Ez egy örömtúra lesz, addig megyünk, amíg ki nem dőlünk - mondta a sportember.

A teljes Fertő-kör 120 kilométer, az erre vállalkozók pénteken hajnali 4.30-kor startolnak az okai önkormányzati hivatal elől és a határt átlépve ugyanoda érnek vissza nagyjából 24 óra elteltével. Az extrém kaland útvonala végig kijelölt és felügyelt. Akik a teljes körre nem vállalkoznak, azok a reggel 7 órakor Hegykőről, a Hotel Tornácos elől indulva választhatják a rövidebb, 80 kilométeres távot, a cél esetükben is Oka. A 60 kilométeres félkör 8 órakor indul Mosonbánfalváról (Apetlon). A szervezők a 60 pluszos korosztályra, és az egészen fiatalokra, a tíz év feletti diákokra is gondoltak, nekik a 30 kilométeres Nezsiderből (Neusiedl am See) szintén 8 órakor induló távot ajánlják.

Idén a kerékpárosok is visszatérnek a túrához, ők saját belátásuk szerint egy, két, vagy három kört tekerhetnek le a tó körül. A 360 kilométeres kerékpáros táv január 25-én, csütörtökön 8 órakor indul az okai önkormányzati hivatal elől és a cél is ugyanott lesz.