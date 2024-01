Az ELTE Szent-Györgyi Albert Programjában regisztrált diákok számára minden évben adott a lehetőség, hogy részt vegyenek a Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjasok és tehetséges diákok találkozója című konferenciáján. Két licista, Dóka Botond és Baráth Máté (11.A) nem sokat gondolkodtak a meghíváson, és Radasics Csaba tanár úrral részt vettek a programokon.

- Leküzdöttük a távolságot, de megérte, mert rendkívül színvonalas programokon vehettünk részt. Randy W. Schekman, Thomas C. Südhof, Ole Petersen és Sahin-Tóth Miklós Nobel-díjasok amellett, hogy magas szintű szakmai előadásaikkal a tudományos munkájuk legjavát ismertették, közvetlenek és barátságosak is voltak a diákokkal, a kérdéseikre is válaszoltak. Az egyetemet is megnéztük, a Biológiai Kutatóközpontot is megmutatták, a Szent-Györgyi Ösztöndíjas hallgatók előadásain is részt vettünk, úgyhogy mozgalmas és tartalmas napokat éltünk meg Szegeden - foglalta össze tapasztalataikat Radasics Csaba.

Forrás: Soproni Líceum

- Korábban egy hét is volt a találkozóra, most három napba sűrítették az előadásokat, tömény volt, de hasznos - fogalmaz az állatorvosnak készülő Dóka Botond.

- Az egyetem ösztöndíjas diákjai a legkülönbözőbb témákban adtak elő, de az is kiderült számunkra, milyen kutatói programokra van lehetőség az egyetemi tanulmányok ideje alatt. Bemutatták például a Nemzeti Tudásképző Akadémia képzési programjait. A Nobel-díjasok angol nyelvű előadásai is élményszámba mentek, bár volt köztük olyan, ami akadémiai székfoglalónak is beillett. Mentálisan fárasztó volt mindez, de megérte! - meséli Dóka Botond.

- Az előadások során a kutatásokra és a tudományos munkára helyezték a hangsúlyt, érdekes volt és sok tapasztalattal járt, mindez viszont nem térített el engem attól az elhatározásomtól, hogy én praktizáló orvos szeretnék lenni. Mindezzel együtt, meg fogom fontolni a kutatási lehetőségeket is - mondja eltökélten Baráth Máté, aki követve édesapját, a gyógyítást választja hivatásául.

A szegedi napok tapasztalatai a résztvevők számára egyetemi éveik alatt is hasznosakká válnak majd. Érdekesség, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyéből a licista diákokon kívül Mosonmagyaróvárról utaztak még a programra, ahol összesen félezer tehetséges diák találkozhatott a Nobel-díjasokkal.