A halakról 2023. december 31-én déli 12 óráig volt lehetőségünk leadni a szavazatainkat. A versenybe közel négy ezer voks érkezett, amelynek a 21 százalékával a laposkeszeg harmadik lett, a garda 30%-kal a második, a győztes pedig a szavazatok közel felét, 49%-át kapta.

A réticsík erősen megnyúlt, vaskos testű halunk. Alapszíne okkersárga, a háta sötétbarna. Fejét barnásfekete foltok, az oldalát ugyanilyen színű hosszanti sávok és pettyek díszítik. Szemei kicsik, alsó állású szája sem nagy, ám körülötte öt pár bajuszszál található. Lekerekített úszói ugyancsak kicsik, de igen gyors és erőteljes kígyózó mozgásra képes.

Jellemzője, hogy oxigénszegény viszonyok közt is megél, mert vérerekben gazdag utóbele képes oxigént felvenni a lenyelt levegőből. A saját maga által kimélyített gödrökben még akkor is életben maradhat, amikor a mocsár vize eltűnik s a lágy iszap felszíne cserepesre szárad. Csíkra éhes elődeink ilyenkor ásóval, kapával forgatták ki a földből. Amíg nagy lápjaink és mocsaraink „éltek”, népélelmezési cikknek számított a réticsík. A növényekben gazdag, iszapos medrű vizekben ma is sokfelé megtalálható, de az állományai kicsinyek és veszélyeztetettek, ezért védettek.

A faj természetvédelmi értéke példányonként 10 ezer forint.

A Fertő Hanság Nemzeti Park honlapján az olvasható, hogy az elmúlt évtizedek kutatásai során 35 fajt mutattak ki a tóból, és köztük bizony megtalálható a 2024-es „Év hala” verseny győztese is.

Mint olvasható: „Az elmúlt évtizedek kutatásai során 35 fajt mutattak ki a tóból, amelyek közül az inkább csak természetvédelmi jelentőségű réti csík (Misgurnus fossilis) emelhető ki, de jelentős a horgászatot kedvelők számára érdekes nyurga ponty (Cyprinus carpio), compó (Tinca tinca), csuka (Esox lucius) és süllő (Sander lucioperca) állomány is.”

A Kisalföldben legutóbb 12 évvel ezelőtt írtunk a védett halfajról. Ahogy arról beszámoltunk: „A Bősárkány melletti, mintegy hatszáz hektáros élőhely-rekonstrukció híven tükrözi a XIX. századi állapotokat. A Fertő-Hanság Nemzeti Park munkatársai aligha képzelték, hogy egy év elteltével ilyen látványosan megújul a lápi világ. A halak telepítése is fokozatosan folyik, a gazdasági és a ritka halfajoké egyaránt. A víz mélyén réticsík, lápipóc, keszegfélék, csuka, ponty, compó, harcsa úszik Az ősi, sárga busafejű aranykárász csodálatos hala a tájnak A kopoltyúsok szaporodása elsősorban az élővilág számára biztosít táplálékbázist.