A pályázaton olyan intézmények vehettek részt, amelyek tanulói számos hazai és nemzetközi elismeréssel, versenyeredménnyel büszkélkedhetnek. Az orgona szakos hallgatók nem csak idehaza, de már a nagy világban is megmutatták tehetségüket. Kiss Gergő, Albert Csaba, valamint felkészítő tanáruk Vadász Attila Londonba juthatott el nemrég, és vehettek részt nemzetközi megmérettetésen.

– Teljes projektet kellett kidolgoznunk az elbírálás előtt, a külföldi versenyt megelőzően itthon is bizonyítaniuk kellett, valamint kurzus is várta a fiatalokat. A két szak tehetséges növendékeinek nagy lehetőség a pályázat, hiszen fiatalként eljuthatnak egy-egy világvárosba, és megmérettethetik magukat – fogalmazott lapunknak Vadász Attila felkészítő tanár.

A versenyt London belvárosában, a St. Clement Danes anglikán templomban rendezték meg, ahová a hazai indulókon kívül érkeztek még diákok Svájcból, és Németországból is. Nem volt egyszerű dolguk a fiataloknak, hiszen egy angol típusú, 1960 körül épített orgonán kellett játszaniuk, ami eltér az idehaza előforduló hangszer.

Kiss Gergő és Albert Csaba nem csak idehaza, de már a nagy világban is megmutatták tehetségüket. Felvételünkön Vadász Attila felkészítő tanárukkal. Fotó: Csapó Balázs

– Kötelező volt Bach-ot játszani, mellette én egy orgonaszimfóniát választottam. Összességében elégedett voltam magammal, még úgy is, hogy nem értem el nagy eredményt. Az ilyen versenyek sokat jelentenek nekünk. London csodálatos, a Temze partján sétálva szinte ránk tekint a hatalmas város. Megnéztük többek között a Towert, és a Szent Pál Katedrálist is. Amikor ott voltunk egy anglikán esti imádságot is meghallgathattunk, amelyen nyolcvan fős kórus énekelt. Csak ültem ott, és rázott a hideg, nem hittem el, mennyire gyönyörű – mondta Kiss Gergő.

Albert Csaba azt hangsúlyozta lapunknak: aki részt vesz ilyen versenyen, mindenképpen győzni akar. Mi ugyan nem nyertünk, de rengeteg tapasztalatot szereztünk.

– Tanulni kell minden versenyből. Például, ha az ember egy teljesen idegen típusú hangszeren játszik, akkor szükséges, hogy előre felkészüljön belőle. Ez most nem volt egyszerű, mert Magyarországon nincsenek ilyenek. London gyönyörű, és elképesztő, hogy mennyi ember jár az utcákon. Olyanok, akik mosolyogva fogadnak, kedvesek, és közvetlenek. Szép a város, de azért nekem Budapest szebb – mesélte a fiatal növendék.

Fotó: Csapó Balázs

Vadász Attila felkészítő tanár szerint tanítványai szép sikerek előtt állnak.

– Mindig azt mondom nekik, és szorgalmazom, hogy menjenek versenyekre, ha tudnak. Ott voltunk, láttunk produkciókat, hallottuk őket. Már abból tanulni lehet. Sokan nagyon hálásak lennének, ha eljuthatnának egy világvárosba, hogy ott versenyezzenek. A nyeremény most a tapasztalat volt. Ez a szemlélet a szülők szemszögéből is fontos, nem szabad hogy a tehetséges fiatalokat teljesítménykényszer nyomassza. A versenyeknek a díjakon kívül számos pozitív hozadékuk van. Megtanulnak tanterven kívüli irodalmat, és szakmai kapcsolatokat építhetnek – fejtette ki véleményét Vadász Attila.

Gergő álma, hogy egyszer Franciaországban álljon a nagyközönség elé, míg Csaba leginkább Hollandiában szeretne orgona mögé ülni, és elvarázsolni a közönséget.