Szilveszteri összegzés 8 órája

Időt, energiát, pénzt nem sajnálva keresi az eltűnt ebeket a győri Szurkolók az Állatokért csapata

Rengeteg állat kóborolt és kóborol még a mai napig is a szilveszteri zajhatások miatt. Nem csak kedvenceinkre, de a vadon élő állatokra is nagy veszélyt jelentett a sok tűzijáték és petárda. A Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány ismét szilveszteri ügyeletet vállalt a térségben. A kutyák keresését és hazaszállítását, illetve az ideiglenes befogadóknál maradt kutyák ellátását szombaton fejezték be.

Simon Roberta Simon Roberta

Forrás: Szurkolók az Állatokért / Facebook

Hetedik éve, hogy mozgalmuk tagjai az év végi ünneplés és a bulizás helyett a bajba jutott, menekülő, rémült állatokon próbálnak segíteni. A 2023-as év utolsó és a 2024-es év első napjaiban sem tették ezt másként és összesen 71 esetben pattantak kocsiba azért, hogy a felelőtlen, figyelmetlen vagy épp szerencsétlen kutyatulajdonosok kedvenceit megkeressék, befogják és hazavigyék. - Ez az ügyelet a lehető legrosszabban kezdődött, egy durrogásoktól megrémült kutyushoz kellett kimennünk Nyúlra. A chip-olvasások most kifejezetten jól alakultak, csupán 6 esetben nem talált adathordozót az olvasónk. Ez persze csupán a szerencse kérdése, hiszen a hétköznapokban még mindig rengetegszer találkoztunk olyan kutyussal, akinél pontatlanok vagy tévesek az adatok. Illetve a telefonszámon már senki nem elérhető, ezek értelemszerűen mind megnehezítik a dolgunkat - írták a közösségi oldalukra kitett bejegyzésükben. Új rekord Az ügyeleti idővel új rekordot döntöttek, a tervezett 3 nap helyett, idén 8 napon át voltak szolgálatban. Az ügyelet lebonyolításához 13 autó állt rendelkezésükre, ebből 3 autó állt 0-24-ben ugrásra készen. A 2023-2024-es évfordulón 22 ember vállalta az ügyeleti időszakot, ehhez társultak még páran külsősként, hárman pedig diszpécseri szolgálatot láttak el. A Szilveszteri Ügyelet alatt 12 chipolvasó állt rendelkezésükre, a bejelentések kapcsán Győrben és Győrön kívül még 23 településen jártak. Összesen mintegy 3000 kilométert jártak be. Az ügyelet ezúttal sem csak a kutyák kereséséről és befogásáról szólt, volt 8 helyszín, amit rendszeresen csekkoltak a gazdik kérésére, illetve a korábban mentett kutyáikat is meglátogatták. Összefogással, egymást támogatva - Igazi csapatmunka volt ez az ügyelet, nem egy esetben volt, hogy az egyik egységünk ért ki a helyszínre és fogta be az ebet, de a szállítást és az elhelyezést egy másik csoport végezte. Majd a hazaszállítást egy harmadik egység vállalta magára. A gondos területelosztásnak köszönhetően több esetben is összedolgoztak egységeink és támogatást tudtak adni a nehezebb szituációkban. Büszkék vagyunk arra, hogy bonyolultabb, már-már kilátástalan helyzeteket is sikerült megoldanunk mindent - hangsúlyozták a Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány tagjai. 3 állat már soha nem jut haza 71 bejelentésből 35 esetben sikerült visszajuttatniuk kutyákat. 7 esetben ideiglenes befogadó vagy megtaláló által került vissza a kiskedvenc az eredeti gazdihoz. 10 esetben az ebek maguktól hazakerültek, ezen kívül 14 esetben hiába keresték, nem találtuk meg a kutyákat. Sajnos volt 3 tragédiával végző eset is, ahol már nem tért haza élve az állat. A Szurkolók az Állatokért Győr Állatvédelmi Alapítvány nevében köszönik tagjaik fáradhatatlan, áldozatos munkáját és rugalmasságát, akik a családjuktól távol töltötték az elmúlt napokat. Időt, energiát és pénzt nem sajnálva keresték az eltűnt állatokat. Sajnos még mindig vannak olyan kutyák, akik nem kerültek haza, őket továbbra is keresik.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!