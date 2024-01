Minden évben sok ezer négylábú válik átmenetileg vagy tartósan gazdátlanná a szilveszteri petárdák és a tűzijátékok kiváltotta menekülési ösztönreakciók következtében. Ám a segítség az ország több száz pontján most is rendelkezésre áll: a nyitva tartó Mol-töltőállomások nemcsak szilveszterkor, hanem egész évben ingyenes csipleolvasással teszik könnyebbé az elkóborolt ebek hazatalálását.

A módszer hatékonyságát jelzi, hogy a korábbi években is ezres nagyságrendű (2022-ben mintegy 2200, 2023-ban nagyjából 1500) bajba került kutya hazatalálásában nyújtottak segítséget a Mol-töltőállomások dolgozói. A 204, csipleolvasóval felszerelt töltőállomást jellegzetes, kutyás matrica jelöli a bejárati ajtón, online pedig a Mol-töltőállomás-keresőn, a Mol Move applikációban, illetve a Vigyél Haza Alapítvány Kutyakereső alkalmazásában lehet megkeresni őket.