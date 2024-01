Barabás Renáta, a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karának mesterpedagógusa a leendő pedagógusokat és az SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola kis növendékeit egyaránt tanítja.

– A gyerekek nagyon nyitottak ezekre a témákra. Szeretnek beszélgetni róla, és a Boldogságóra program is számos élményfel­adatot kínál az egyes anyagokhoz. Van néhány olyan gyakorlat, amit évekkel korábban próbáltunk ki, és továbbvittünk magunkkal, mert a gyerekek annyira szerették. Ilyen például a „Ma arra van szükségem…”, a „Boldogító erősségek” vagy a „Hála” kártyák. Ezek közül szabadon választhatnak a diákok, ha úgy érzik, és az órán beválthatják őket. Például ha valakinek nehéz napja van, választhatja azt, hogy „nekem ma arra van szükségem, hogy a legjobb barátom mellett üljek”. Ezzel is segítve, hogy a gyerekek merjenek beszélni az érzéseikről és a szükségleteikről.

A jövő pedagógusnemzedékét megismerteti a programmal

Barabás Renáta szerint a mai rohanó világban nagy szükség van arra, hogy a gyerekek többet kommunikáljanak az érzéseikről, mert a ki nem mondott dolgok komoly belső feszültséget okozhatnak.

– Az egyetemi oktatói munkám során a hallgatókat is megismertetem a program fő témáival, és megtanulják, hogyan lehet ezeket bármilyen tantárgy tanmenetébe kreatívan és élményszerűen beépíteni. Így a jövő pedagógusnemzedéke már ezzel a pozitív szemlélettel kezdi majd meg a munkát.

Az egyetem és a fenntartásába tartozó általános iskola közös programmal készül a március 20-i boldogságvilágnapra. Különböző programok várják majd a diákokat és a hallgatókat egyaránt.

Barabás Renáta a jövő pedagógusait is bevonja a pozitív szemléletű programba.

Fotó: Rákóczy Ádám

Szülőknek is átadná a Boldogságórát

Németh Andrea 2018 óta vesz részt a programban.

– A saját osztályommal kezdtük a boldogságórákat. Az egymás közt elmesélt tapasztalatok nyomán, valamint a diákok munkáit látva több kollégám is kedvet kapott a csatlakozáshoz. 2019-ben a Boldog Iskola, majd a 2022/23-as tanévtől az Örökös Boldog Iskola címet is elnyertük. Jómagam a mentorképzésen, később pedig a trénerképzésen is részt vettem, így támogathatom kollégáim szakmai munkáját.

Németh Andrea elmondása szerint is a gyerekek nyitottak a témára.

Németh Andrea szülőknek is szeretne Boldogságóra rendezvénysorozatot indítani.

Fotó: Juhász Janka

– Nálunk hagyomány, hogy karácsonykor nem tárgyi ajándékot adnak egymásnak a tanulók, hanem el kell gondolkodniuk, hogy a társuk minek örülne, és ezt jelképesen átadni. Az egyik évben egy másodikos kisfiú az osztálytársának, akinek az édesanyja hetek óta külföldön volt a beteg testvérével, egy „anyai ölelést” adott. Még most is beleborzongok, ha visszaemlékszem.

Németh Andrea elmondta, az egyik nyílt napjukon a szülők is bepillantást nyerhettek egy Boldogságóra-foglalkozásba.

– Többen mondták, hogy nekik is jó lenne egy ilyen foglalkozás. Ezért szeretnék indítani egy rendezvénysorozatot, boldogságórákat szülőknek, ahol saját élményen keresztül ismerkedhetnek a program pozitív hatásával.