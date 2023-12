Szombaton délelőtt hatalmas pelyhekben kezdett el esni a hó, lassan fedte be a háztetőket, a csupasz ágakat, az utakat és tereket. Fehérbe öltözött Kapuvár a nagy napra. A Fő téren felállított adventi játszóparkban hógolyózó gyermekeket csábított a színpad elé Hóanyó Mikulás-váró műsora. A teret mindkét oldalán félkörívben szegélyezték a karácsonyi portékát kínáló kézművesek és forralt bor fahéjas illata hívogatta az ünnepre készülődőket advent első hétvégéjén. A város karácsonyfája fényárban úszott a színpad mögött, amelyen Vanessa és a Happy End műsora szórakoztatta a hallgatóságot. Megtelt a Szent Anna-templom, ahol meggyújtották az első gyertyát. A Páli Szent Vince Katolikus Iskolaközpont növendékei varázslatos műsorral készültek, melynek forgatókönyvét Sárkány Cecília és Titz Ildikó tanárnők írták. Az ünnepi szentmisét megelőzően ámulattal hallgatták a hívek az iskola kórusának csodálatos koncertjét, melyet Titz Ildikó karnagy vezényelt. Méry László atya az advent jelentőségére, a várakozás tevékeny mivoltára hívta fel a figyelmet. Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő Jókai karácsonyi történetével érzékeltette a jelenlévők számára, hogy mik a legfontosabb értékek az ünnepek alatt. Ezt követően lehullt a lepel az újonnan elkészült betlehemről, amit meglepetésnek szánt a város vezetősége a kapuváriaknak. – Az ötlet születése régre nyúlik vissza. A római Szent Péter-bazilikában található betlehem adta a kiindulópontot. Vízkeresztig meg tudják nézni az érdeklődők Füzi József alkotását – mondta el Hámori György polgármester. Karácsonyi dallamok csendültek fel ismét, Stipkovits Vivien koncertje fokozta a hangulatot, majd Tóth Tünde műsora zárta a rendezvényt. Advent első hétvégéjén Kapuvár több városrészében is felgyúlt az első gyertya lángja. Gartán és Házhelyben is ünnepi hangulatban kezdték meg az adventi ünnepet.