Az elnökünk Jelencsics Éva, nem csak az egyesület elnöke, hanem az iskola igazgatója, egyben alpolgármester is, akiben nagyon nagy a tenni vágyás a faluért, a közösségért. Az elnökség tagja még rajtam kívül Horváthné Fekete Edit óvodavezető és Mintler Melinda, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az egyesületben egyenrangúak a tagok, mindenki nagyon aktívan tevékenykedik– szögezte le jóleső érzéssel Melinda, aki arról is beszélt, hogy a település minden rendezvényén ott vannak. Nagyon készültek a falukarácsonyra.

–Ezt minden évben ugyanezen a hét végén tartjuk. Most már harmadik éve traktor felvonulást is szervezünk. A nőegylet műsorral, forralt borral, teával készül és az iskolai adventi vásárt is itt szervezzük meg, amibe minden iskolát támogató szülő, nagyszülő, ismerős bekapcsolódik. Együtt dolgozunk a többi helyi szervezettel, a Sokorópátkai Polgárőrséggel és a Sokorópátkai Mustármag Egyesülettel és természetesen a legfőbb támogatónkkal, az önkormányzattal. Azt gondolom, hogy minden településnek szüksége van egy ilyen tevékeny csapatra, aki mindig serénykedik és aktív – szögezte le Melinda.

A nőegylet munkája nem ér véget a karácsonyi vásárral. Hamarosan karácsonyi ajándékot visznek a település idősebb lakóinak, akik már nagyon várják a hölgyek saját készítésű süteményeit, illetve az abból készült csomagot, amit az egyesület tagjai személyesen visznek el mindenkinek pár jó szó kíséretében. A hölgyek már jó előre megbeszélik ki mit süt, aztán közösen csomagolják be. Jól be kell osztaniuk az idejüket, mert több mint kétszázan várják őket. Az önkormányzat kisbuszával viszik házhoz a csomagokat és egyúttal az önkormányzat karácsonyi ajándékát is kézbesítik.

A nőegylet minden évben mendikálni jár. Életben tartanak egy mára szinte feledésbe merült helyi szokást.

– A mendikálás régen az iskolások adománygyűjtő napja volt, a mise előtt tartották. A tanító és a gyerekek körbejártak a településen és adományt gyűjtöttek, de a paraszti hagyomány átvette és teljesen átfordította, köszöntő hagyománnyá vált. Sokorópátkán is élt a szokás. Sokféle elnevezése volt, itt a faluban mendikálásnak hívták. Szerettem volna visszahozni a köztudatba, mert szinte teljesen eltűnt. Régen az éjféli mise előtt mentek mendikálni, ezt mi már délután tesszük meg. December 24-én útnak indulunk a faluban. Azokhoz a családokhoz megyünk, akik jelzik, hogy fogadni szeretnének bennünket. A háznál elnökasszonyunk, Éva elmondja a hagyományos köszöntőt, amit édesapjától tanult, aztán karácsonyi énekeket énekelünk, majd a háziak megkínálják a köszöntőket.

A faluban sok-sok éve töretlen sikerrel szervezzük az adventi ablak nyitogatást is. Az idén is egy-két nap alatt betelt a naptár. A nőegylet tagjai közül is sokan öltözteti díszbe otthonuk ablakát az adott napra, de a művelődési házat közösen díszítik.