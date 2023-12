– A thaiföldi karácsonyra leginkább a közösségi ünneplés jellemző, ritkábban családi esemény. Gyakran összevonjuk az újévvel, így együtt ünnepelünk mindent – osztotta meg lapunkkal Alicia az országukra jellemző hagyományt. – Nálunk nincs Mikulás, tetszik, hogy Magyarországon ennek is külön tradíció­ja van. Csodálatos a kivilágítás, mindent varázslatossá tesznek a fények itt – mondta. Alicia már várja a szentestét, ugyanis hagyományos menü kerül az asztalra. – Halászlevet készítünk, de leginkább a kocsonya érdekel, mert nagyon kíváncsi vagyok az ízére. Szaloncukrot sem kóstoltam még ezelőtt – tette hozzá.

– Indonéziában fordítva vannak az ünnepek – vette át a szót Areefa. – Nálunk a családok ünnepelnek, és a városokban kisebb a karácsonyi készülődés. Mindenki a szeretteivel tölti az időt. A hazámban kevesebb az utcákon a dekoráció, ezért is nyűgözött le itt a vásár. Újdonság volt a hó is, mivel Indonéziá­ban télen sincs hideg – mondta nevetve Areefa. Hozzátette, várja a szentestét, a halászlé mellett indonéz ételek is készülnek. – A testvéreimmel meghitt, karácsonyi műsort adunk elő magyarul a nagycsaládnak, emiatt rendkívül izgulok – fűzte hozzá a diáklány.

Areefa és Alicia Lucával, a segítőjükkel látogatott ki a soproni karácsonyi vásárba. Fotó: Szalay Károly