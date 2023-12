Imre bácsi nyugdíjasként is igencsak aktív életét él, és szerencsére egészsége megengedi, hogy szabadidejét a hobbijainak szentelje. Mert kedves elfoglaltságból van elég, hiszen motorozik, családfát kutat, régi sírköveket újít fel, illetve most, télen kosarakat fon.

Élő Imrének a legtartalmasabbak azok az órák, melyeket öreg motorjával, az 1962-ben vásárolt Danuvia 125-össel tölthet. Szívesen vesz részt a veterán járművek találkozóin, és ezeken ritka, hogy a tűzpiros motor nem kap valamilyen elismerést. Többször kiérdemelte például a versenyeken a közönség díját is. Idén többek között Újkéren, Ajkán, Ugodon, Mosonmagyaróváron járt a Danuvia. Imre bácsi mindenhova „lábon”, azaz két keréken utazik. A világért sem tenné fel járgányát utánfutóra.

– A közönségnek nagyon tetszik a motorom, és talán azokat a történeteket is szívesen hallgatják meg, amiket elmesélek nekik. Van sok szép élményem, ami ehhez a járműhöz köt. A népszerűségének az is oka lehet, hogy ilyen már kevés van, nem is nagyon látni a veterántalálkozókon sem, az utakon meg főleg – fogalmazott Élő Imre.

Egy másik fontos tevékenysége a múlt kutatása, az ősök emlékezetének megőrzése. Számos régi családi sírt felújított már, és ezekre felírja a rokonság által már elfeledett neveket is. Így egy-egy sírkövön kész családfák olvashatók a keze nyomán. Nemrégen a néhai farádi jegyző sírköve felállításának megszervezésével is őt bízták meg Borsits Sándor leszármazottai. Avatóját októberben tartották. „A múltat, az ősök nevét meg kell őriznünk és tovább kell adnunk utódainknak. Megérdemlik, hiszen sokat tettek azért, hogy megmaradhattunk és ma mi is itt vagyunk” – jegyezte meg.

Élő Imre télen sem pazarolja az idejét pihenésre, vesszőt gyűjt a farádi határban, és kosarakat fon. Saját használatra, illetve a rokonoknak, barátoknak.

– Kapósak a kosarak, hiszen manapság kevesen foglalkoznak ezzel az ősi mesterséggel. Tavaly egy sopronhorpácsi hölgynek ígértem borítót, de a telefonszámát elkevertem, nem tudok szólni. Esetleg ha most olvassa a cikket, üzenem neki, hogy készen van, jöhet érte – használta ki a nyilvánosság erejét a farádi nyugdíjas.