A novemberi Rímes Kávé évzáró rendezvényének művész-vendégeit nagy érdeklődéssel várta a hallgatóság a Kristály Étteremben. Az este nyitányaként Lázin Beatrix és Szücs Péter Pál népszerű operett-dallamokat énekeltek. Mindkét művész gyermekkorát meghatározó alapélmény volt a család, benne az irodalom és a zene szeretete. Elköteleződésük a zenével gyermek és iskoláskorukban kezdődött. A család mellett a kiváló tanárok is segítették tehetségük kibontakoztatását.

Lázin Beatrix huszonhét éve a Győri Nemzeti Színház megbecsült operaénekese. Emlékezetes szerepei Tosca, Carmen, Parasztbecsület, Bánk Bán, Rigoletto, Turandot előadása, a pécsi Traviata Placido Domingóval. Számos alkalommal, több országban volt művészvendég német nyelvű opera és operett előadásokon, gálaműsorokon. Kitüntetései: Szent István-díj, Kisfaludy-díj, Győri Városháza Ezüst Emlékérem.

Szücs Péter Pál vallomása szerint útkereső ember, aki több művészi területen is szerette volna próbára tenni a tehetségét. Művész-tanári oklevelét zenei, mesterdiplomáját színháztudományi szakon szerezte. Tagja volt a Győri Nemzeti Színház énekkarának, később a színház magánénekese lett. Zeneszerzőként és dalszövegíróként Kszel Attila író-rendező szerzőtársaként számos népszerű előadást jegyez, továbbá prózai előadásokhoz is készített színpadi kísérőzenét. Művészi értelemben, jelenleg előadóként és alkotóként is „szabadúszó”, de fontos számára, hogy részt vegyen a város kulturális életében, hiszen évek óta a Győri Liszt Ferenc Kórus karnagya.

Beküldte: Szörényi Miklós