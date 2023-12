- A győri börtön úgynevezett előzetes ház, így a többségük letartóztatott. A legtöbben olyanok, akiket nem rég szakíttattak ki munkájukból, családjukból. Akik sokadszorra kerültek be, már „rutinos” karácsonyozók a börtönben. De sokan vannak olyanok is, akiknek most omlott össze a világ. A győri intézetbe forgószínpad szerűen jönnek-mennek az emberek - ismertette a győri helyzetet Jánosa Attila győri börtönlelkész, aki szerint az is különböző ki hogyan éli meg a karácsonyi időszakot.

Olyan nap mint a többi, túl kell élni

- Vannak olyanok, akiknek sosem volt rendes családjuk. Így nem beszélhetünk „szeretteikről”. Ebből fakadóan, amit mi „kintiek” karácsony szó alatt értünk, az számukra nem is létezik. Aki intézetben nőtt fel, annak is van karácsony, de valami egész más a tartalma. Neki az a lényeg, hogy olyat kapjon, amit nem kap minden nap: narancsot, süteményt, vagy egy kis naptárt, esetleg könyvet. Egyébként a karácsony is ugyan olyan nap, mint a többi, amit túl kell élni - fogalmazott a lekész.

- Aki családi környezetből – most először - került be, annak sokkal nehezebb. Neki van mit veszíteni: a társát, a gyerekeit, a szüleit, a munkáját, az adóssággal terhelt lakóhelyét, a barátait, a becsületét. A rászakadt veszteség óriási. A súlya szinte agyonnyomja. Ő az, akire nagyon kell vigyázni karácsonykor - emelte ki Jánosa Attila, aki huszonegy éve igyekszik lelket önteni a fogvatartottakba.

Lelket tartani bennük

- Ezek az emberek, akik bekerülnek, bármit is követtek el, többségükben a honfitársaink. Az cél, hogy amit a bíróság rájuk szab, azt töltsék le úgy, ahogy a törvény megköveteli. Az ő helyzetükben súlyos szó a bűn, a bűnbánat, a kegyelem, a szabadítás. Adventben az eljövendő Urat várjuk. Azt, aki „eljön ítélni élőket és holtakat”. Karácsony pedig arról szól, hogy megszületett a Megváltó, vagyis a Szabadító. Azzal bíztak meg, hogy beszéljek nekik a reménységről, arról, hogy van tovább. És, hogy rajtuk múlik, hogy a börtönben töltött idő elvett idő lesz, vagy kapott idő - húzta alá az atya.

Jánosa Attila annak idején egy hónapra vállalta el a győri börtönben a szolgálatot, viszont úgy érzi, hogy van igény az Isten igéjére, az emberi szóra, a keresztény értékrendre, az istentiszteletre, a lelkigondozásra.

A farkasbőrbe bújt bárányok is könnyeznek

- Nehéz elképzelni, hogy milyen az, mikor tagbaszakadt emberek nyitják meg a lelküket, és törölgetik a könnyeiket. Talán nem is tettem semmit, csak azért, mert egy dalt hallanak, amit az édesanyjuk énekelt még kicsi korukban otthon. Átélhető ilyenkor, hogy milyen messzire sodródtak az „első szeretettől”, az atyai, anyai szeretettől. Az ilyen pillanatok lendítenek tovább, nem csak engem, hanem azt a hét felekezetet, annak képviselőit, akik rendszeresen bejárnak, bejárunk, ide a „farkas bőrbe bújt bárányokhoz” - részletezte a győri evangélikus börtönlelkész.

Az időszakban különös hangsúlyt fektetnek a büntetés végrehajtási intézetekben a lelki gondozásra. Énekes, zenés, színjátszós műsorral érkeznek. Minden évben van egy kiemelt alkalom: valamely felekezet egyházi vezetőjét hívják meg adventi beszélgetésre. Idén Szemerei János evangélikus püspök volt a meghívott.