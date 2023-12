- Börtönben és „szabadlábon” is változó, hogy a karácsonyt ki hogyan éli meg. Két eset lehetséges: lehetünk készületlenek vagy felkészültek. A fogvatartottak minél rendezettebb körülmények közül érkeznek, minél szeretőbb a pár, a család, annál érzékenyebb lelkűek, annál fájdalmasabb nekik az elzártság. Védekeznek a fájdalom ellen, és azon vannak, hogy csökkentsék azt. Van, aki levelet ír, van, aki naplót, akad olyan is, aki nem néz a naptárra és arra törekszik, hogy ez is ugyanolyan nap legyen, mint a többi - fogalmazott Jánosa Attila, győri börtönlelkész.

Az adventi időszakban még többet jelent a telefonálási, skype-olási lehetőség a hozzátartozókkal, illetve az istentiszteletek, vendégelőadások.

Záró gondolatként a hallgatóság azt az üzenetet kapta útravalóul, ami mindannyiunk számára értékes tanulságot hordoz, miszerint ne másoktól várjuk a boldogságot és az ajándékok halmozását, a legnagyobb ajándékozó az Isten és az ő szeretete.