– Nyelvtanárként kezdtem el dolgozni 2004-ben az Audi Hungariánál egy nyelviskolán keresztül. Később, 2008-tól az Audi Akadémia által folytattam az oktatást. Tizenhárom éven át tevékenykedtem nyelvtanárként, ezt követően 2016-ban sikerült az Audi Hungaria munkaügyi osztályán elhelyezkednem mint audis munkatárs – foglalta össze röviden Ring Eszter.

Mivel a német nyelv nagyon fontos a vállalatnál, így kiemelt hangsúlyt fektetnek a munkatársak képzésére és nyelvtudásuk fejlesztésére.

Régi vágya vált valóra

– Mindig is a zene és a nyelvek iránt érdeklődtem. Szerintem valahol a kettő össze is függ. Folyamatosan készültem zenei és nyelvészeti pályára is, de aztán 18 éves koromban mégiscsak a nyelv kapott nagyobb hangsúlyt. Akkoriban elég komolyan foglalkoztam a némettanulással, és úgy döntöttem, hogy a veszprémi egyetemen folytatom tanulmányaimat germanisztika szakon – mondta Ring Eszter, aki azonnal megszerette a négykarikás vállalatot. Célul tűzte ki magának, hogy egyszer az Audi Hungaria munkatársa lesz.

– Hét éve vagyok az Audi Hungaria munkatársa. Az Audi Akadémia volt a kezdő lépcsőfok, ahol nyelvoktatással, később nyelvtanfolyam-­szervezéssel foglalkoztam. Öt év után váltottam és titkárnő lettem. Úgy éreztem, hogy kell egy kis frissítés, új kihívás. Mindegyik területet nagyon szerettem, de most érzem úgy igazán, hogy ez az a munka, amiben a legjobban ki tudok teljesedni. Nagyon pörgős, mindennap problémákat és sokrétű feladatokat oldok meg – részletezte Ring Eszter, ugyanis a járművek minőségbiztosítási területén egy új világba csöppent bele.

Ring Eszter az első dal- és áriaestjén lenyűgözte a közönséget, reméli, Győrben is megmutathatja tehetségét.

Az Utazásszervezés is a munkája része

– Főként utazásszervezéssel foglalkozom. Az egyik legtöbbet utazó terület vagyunk a gyárban. Nem ritka, hogy hetente tíz-tizenöt utazást is leszervezek. Emellett a kollégák rendeléseivel foglalkozom, illetve vezetőim támogatása mellett az alap titkárnői feladatokat is ellátom – tette hozzá.

Eszternek az új feladatkörében jól jön a nyelvismerete, hiszen a külföldi utazások szervezésénél nagy előny a megfelelő kommunikációs készség. A problémák megoldása is gördülékenyen megy neki.

– Én is nagyon szeretek utazni, világot látni, ez az egyik hobbim. A szervezéseknél úgy érzem, hogy picit a kollégákkal együtt utazom – emelte ki Ring Eszter, aki az utak, kiküldetések elszámolásáért is felel, ami szintén nem kis feladat.

Eszter utazási bakancslistáján szerepel Portugália, ahol ő maga még sosem járt, viszont kollégáinak már szervezett oda utakat, így alaposan körbejárta, mit lenne érdemes megnéznie Portóban.

– Vannak emellett még úti célok. Nagy álmom, hogy egyszer eljussak Abu-Dzabiba és Balira – mondta Eszter, aki nem győzi hangsúlyozni, mennyire szereti a munkáját, a jó csapatot és a támogató vezetőséget.

Megtalálta a helyét a legjobb csapatban

– A csapatomban kiváló a légkör, receptre írnám fel mindenkinek. Befogadó közösség, akikhez én is csak két éve csatlakoztam, de úgy kezelnek, mintha már ezer éve itt dolgoznék. Nekem az Audi Hungaria biztonságot jelent. Külsősként is mindig arról álmodoztam, hogy de jó lenne itt dolgozni. Boldog vagyok, hogy ez sikerült, és többfé­­le területet kipróbálhattam. Beleláthattam abba, hogy az ember mire képes. Rengeteget tanultam, tanfolyamokon vettem részt, amik által még több tudást szereztem. Nekem az a legfontosabb, hogy azt csinálhassam, amiben jól érzem magam – fejtette ki.

Ring Eszter egyetemistaként a nyelvtanulást választotta, viszont visszatért az életébe a zenével történő komoly munka. Ismét iskolapadba ült, és zenetanári, magán­énektanári képzésre jár a Miskolci Egyetemen. Jelenleg dr. Schmiedt Annamária növendékeként tanul énekelni.

Visszaült az iskolapadba

– Ötéves koromban kezdtem el zongorázni, majd zenei általános iskolába jártam, ahol heti hét énekóránk volt. Szerettem énekelni, kórustag is voltam. A hangszertanulást zongorával és furulyával kezdtem. Később kiegészítettem két másik hangszerrel: oboáztam és gitároztam – emlékezett vissza Eszter, akinek tehetsége igen korán kibontakozott. – Tizenegy évesen részt vettem a Liszt Ferenc Zeneiskola által szervezett versenyen, amin harmadik helyezést értem el. Ettől kezdve komolyan képeztem magam tovább, de azt sosem éreztem, hogy zongoraművész szeretnék lenni. Tizenhat évesen kezdtem el magánénektanárhoz járni. Az életem közben máshogy alakult, és néhány évig hanyagoltam az éneklést, de valahogy mindig visszakúszott az életembe a zene. Mivel a hang később érik, főleg az én hangfajom, a mezzoszoprán, így volt egy kis szünet. De most újra központi szerepet játszik az életemben – fejtette ki.

Ring Eszter néhány éve újra elkezdett magántanárhoz járni, és az ő hatására jelentkezett az egyetemre. – Úgy éreztem, hogy az évek alatt rengeteget tanultam a zenéről, és erről szeretnék hivatalos képesítést is szerezni, így felvételiztem a Miskolci Egyetemre, és sikerült bejutnom. A magánének szakon már negyedéves vagyok, illetve emellett csinálom a mestertanárit. Örök tanuló vagyok, sosem bírom abbahagyni, mindig keresem a következő lehetőséget. Azt sem vetettem el, hogy ha befejeztem a mesterképzést, belevágjak egy másik szakágba is, emellett folyamatosan aktív résztvevője vagyok nemzetközi és hazai mesterkurzusoknak – tudtuk meg az Audi Hungaria munkatársától, aki napi egy órát képezi a hangját. Ha nem is tud mindennap énekelni, a skálázást sosem hagyja ki, hogy karbantartsa a hangszálait.

Jót tesz a testnek és a léleknek

– Az éneklésnek rengeteg jótékony hatása van: az oxigéncserén át, a légzéstechnika elsajátításán keresztül jót tesz a szervezetnek. Boldogságot okoz, euforikus érzés, amitől jobban érzem magam. Éberen és fitten tart, sokkal nagyobb energiával vetem bele magam a munkába – emelte ki Ring Eszter, akinek nemrég volt az első önálló dal- és áriaestje. Számos barátja és kollégája tapsolt neki a lenyűgöző előadás végén.

– Nagyon örülök, hogy megmutathattam, mit tanultam eddig és hol tartok most – fogalmazott az énekes.

Eszter úgy érzi, harmonikus az élete, megtalálta a munkájában és a hobbijában is azt, amit a legjobban szeret. Lehetősége van mindkét szenvedélyének élni, és egyensúlyban tartani a hivatását és a magánéletét.

Szeretne a jövőben zenekarral énekelni, hiszen korábban is volt lehetősége ezt kipróbálni. Saját bevallása szerint a könnyűzene nem az ő világa, de azt sem zárja ki, hogy egyszer ebben is kipróbálja magát.

Wagner-rajongó

– Richard Wagner az abszolút kedvencem. Olyannyira rajongok érte, hogy emiatt mentem el nyáron a Bayreuthi Ünnepi Játékokra. Hatalmas élmény volt számomra. Olyan előadást láthattam, amiről nem tudtam elhinni, hogy ilyen a világon létezik. Bayreuth maga a profizmus – mesélte egyik legemlékezetesebb élményét Ring Eszter.

Az énekes és audis munkatárs szerint nem kevés fizikai erőnlét kell a hangképzéshez, főleg mezzoszopránként. – Elengedhetetlen, hogy valamit sportoljak. Elkezdtem edzőterembe járni, illetve a közeljövőben szeretnék újra jógázni, amit már korábban is kipróbáltam. Hat évig az egyik szenvedélyem volt, most ehhez is vissza szándékozom térni. Ahhoz, hogy egy vizsgakoncert vagy diplomahangverseny tökéletesen sikerüljön, testben és lélekben is összhangban kell lenni, így erre törekszem a mindennapokban is – fűzte hozzá Eszter.