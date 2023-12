Délután 2 órától a gyermekeket már szórakoztató programok várják, és papírszínház előadáson is részt vehetnek. A felnőtteknek délután 3 órától vetítés kezdődik a Kultúrházban Takács Tibor vezetésével. Emellett büfé és adventi vásár is várja az érdeklődőket. Délután 4 órától fellép Ruszo Tibi, Szega Zoli, és Tóth Tünde is. Az est további részében a jó hangulatról Feri és Lajos gondoskodik. A rendezvényen vendégül látják a győri Bagolyvár Gyermekotthon lakóit.