Amikor egy fotón láttam a citromoktól roskadozó fákat, nem hittem a szemenek. Azt már sok helyen láttam, hogy dézsában citromfát nevelenek, én is megpróbálkoztam már vele, de termést még nem láttam egyiken sem.

Itt meg fürtökben lógott a gyümölcs. Ezt saját szememmel kell megnéznem – gondoltam, és felvettem a kapcsolatot Bakó Zoltánnal, a Citrus és Pálma kft. egyik tulajdonosával. Fotósunkkkal meglátogattuk a kunszigeti telepüket. Már az udvaron a mediterrán vidéket idéző pálmafák lengedeztek a 0, mínusz egy fokos szélben. A fóliasátorba belépve, pedig mintha újra Izraelben jártam volna egy réges-régi utazásomon. Élvezettel sétáltam a citromoktól roskadozó fák alatt. Már egyáltalán nem fáztam. Ámulattal néztem az egyes fákon a csodálatos, önmagában is szép fehér virágokat, aztán másokon apró zöld növendék gyümölcsöket és a vakítóan sárga, lédús citromokat. Máskor is szeretek a gyümölcsfák alatt sétálni, megcirógatni leveleiket, lecsippenteni egy-egy szem gyümölcsöt, mert annál finomabb nincs. A citromültetvényen csak sétálni szerettem volna, beszívni a friss, üde illatot, hogy megőrizhessem.

Bakó Zoltán és Bakóné Bedőcs Mónika csak kisétálnak az ültetvényhez és leszakítanak pár citromot. Fotó: Rákóczy Ádám

Hogy jött az ötlet?– kérdeztük az ültetvény tulajdonosait. – Magyarországon eddig csak egy családnak volt citrom ültetvénye. Nekünk nagyon tetszett, hogy sétálunk a fák között és szedhetjük a citromot. Hobbiként kezdtünk el foglalkozni a citrommal, aztán szerettünk volna egy bemutató ültetvényt kialakítani. A termése nem a megélhetésünket biztosítja, de a téli hónapokban, amikor a mediterrán növények, illetve a hozzájuk való kiegészítők kereslete lecsökken, van egy üde színfolt a telepünkön. A citromot saját magunk szüreteljük, de megvásárolható a webshopunkban, de akár itt a helyszínen. Sokan szeretnék megnézni az ültetvényt. Elámulnak azon, hogy Magyarországon citromültetvényen sétálhatnak, most éppen a havas időben – mondta Zoltán.

– Sok tapasztalat kellett ahhoz, hogy idáig eljussunk. Tavaly májusban mintegy 400 négyzetméterre ültettünk 100 két-három éves alacsony törzsre oltott Meyer citromfát, amelyek körülbelül hatvan centiméter magasak voltak. Most már jól bebokrosodtak, magasra nőttek. A tényleges magasságukat még nem érték el, időnként vissza kell metszeni őket. Tavaly télen csak pár szemet teremtek, a növények inkább gyökeresedtek – tette hozzá Mónika.

Az ember azt gondolná, hogy a citrom termeléséhez melegre van szükség, de mint megtudtuk, ez nem feltétlenül van így. A citromfák fóliasátorban vannak, tavasztól őszig csak árnyékolják az UV sugárzás ellen és locsolják. Télen egy belső fóliával csökkentik le a belső teret és fátyol fóliával takarják. Ha télen süt a nap, hiába van mínusz kint, a fóliasátorban 20-22 fok is van. Éjszaka, ha mínusz 3-4 fok alá süllyed a hőmérséklet, akkor kell csak fűteni.

– Jelenleg 100 tő citromunk van. Az ültetvény hatvan százalékát a Meyer teszi ki, a maradék 20-20 százalék pedig Carrubaro és a Zagara bianca. Ezek mind jól viselik a hideget. A Meyer a citrom és a narancs természetes hibridje, ha meghámozzuk, akkor gerezdes, és 90-95 százalék létartalommal rendelkezik. Carrubaro többször termő fajta, vastag a héja, intenzív az illatanyaga. Az Zagara bianca szerintem a citrusok között az egyik legszebb fajta. Gyönyörű porcelánfehér virágzata van, nagyra növekszik és a gyümölcse is nagy. Mindegyiknek kicsit más az ízvilága, nemhiába van több száz fajta a világon – tudtuk meg a szakemberektől a részleteket, akik nem csak nekünk, de bárkinek segítenek információkkal, aki citrom, vagy citrus termesztésbe fog.

Az elmúlt években több tízezer négyzetméterre adtak el növényeket, ahol a gazdatársak ráálltak a citrom termesztésére. – Adunk el saját szaporítású növényeket is és Sziciliából érkezőket is a gazdáknak, amelyek különböző méretűek. Az ültetést követő évben fordul termőre az ültetvény. Ha jól meggondolja az ember, akkor kifizetődőbb, mint a paprika vagy paradicsom termesztése, amit évről évre újra kell ültetni. A citromot egyszer kell telepíteni, fává növi ki magát. Minimális a fűtési igénye, az utóbbi évek időjárása azt mutatta, csak néhány nap kell fűteni az üvegházat, ami a jelenlegi energia árak miatt lényeges szempont. Itt nincs kényszer az értékesítésben, mert a citromot az igényeknek megfelelően lehet leszedni, akár februárig is a fán maradhat, akkor is ugyanígy fog kinézni, mint most. Mindig annyit lehet szedni, amennyire szükség van. Ennél frissebben már nem lehet hozzájutni.