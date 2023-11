– Egy budapesti galériával állok kapcsolatban, rajtuk keresztül kaptam a megrendelést, ami rendkívül megtisztelő – magyarázta Balogh Eszter, hogyan is talált rá a budapesti operaház a munkáira.

– Vendégművészeik és művészeik kapják karácsonyi ajándékként a kézműves bonbonokkal megtöltött festett üvegdobozokat és a festett karácsonyi gömböket. Igyekeztem változatos kollekciót készíteni, hogy mindenki a személyiségéhez illő ajándékot kaphasson. A dobozok között vannak szecessziós, modern és klasszikus motívumok felhasználásával készült darabok és ugyanez jellemző a gömbökre is, így komplett csomagot tudnak összeállítani. Minden ecsetvonásnak tökéletesnek kell lennie, minden darab egyedi – tette hozzá Eszter.

A festett üvegdobozokat és a karácsonyi gömböket az operaház számára készítette Balogh Eszter. Fotó: Máthé Daniella

A galériával nyáron került kapcsolatba. Alapvetően a külföldi turizmusra építenek, a hazánkba érkező látogatóknak kínálnak minőségi magyar kézműves és iparművészeti termékeket. Ennek köszönhetően célirányos megrendelései is voltak, amiket kifejezetten a spanyol, az olasz vagy az amerikai turistáknak szánt a galéria. – Nagyon örülök a lehetőségnek, és annak, hogy a Covid után valaki bízik a turizmus fellendülésében és a kézműves termékeket is népszerűsíti – mondta bizakodva a mindig újdonságokban gondolkodó üvegműves.

Eszter soproni műhelyében soha nem áll meg a munka, már most készül a karácsonyi időszakra. A jellegzetes üveg ékszerei mellett egyedi, iparművészeti ajándéktárgynak minősített, zsűrizett alkotásai sorakoznak a polcokon. Sok minden megy megrendelésre, a festett karácsonyi gömbök például egy tiroli szálloda vendégeinek is az exkluzív ajándékai lesznek az ünnepek alatt. Az adventi időszakban pedig a soproniak előtt idén is kinyílik a műhelye ajtaja.