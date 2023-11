"A térségben minden évszaknak megvan a maga szépsége, de mivel most még őszt írunk, ezért adok egy kis beszámolót programajánló szempontjából, hogy mit is lenne érdemes most felkeresni itt a Szigetköz szívében.

Habár november közepét írunk már, de a lombhullás időszaka idén sokkal későbbre húzódott el az elmúlt évekhez képest, de amíg lényegében nem romlik el az idő, addig érdemes még a Szigetköz egyes települését/nevezetességét felkeresni, mint például Hédervárt is, ahol a kastély is megtalálható, (ami sajnos már nem látogatható) aminek a parkja viszont szabadon látogatható és érdemes is még felkeresni, hiszen éppen ezekben a napokban fest a leglátványosabban a kastély és parkja, hiszen az őszi időszaknak köszönhetően aranysárgás ruhát öltött magára a természet és a lombhullás is megkezdődött, amely színes lepelt varázsol az egész kastély területére.