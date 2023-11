Fotó: Szalay Károly

Noémi, ennek a kis közösségnek a megálmodója maga is érintett szülő. Gyermeke Olivér 11 éves és diagnosztizáltan Asperger-szindrómás autista, az idén kezdte a felső tagozatot Sopronban. Egyre több az autista gyermek, amelyre azonban a tanárok nincsenek felkészülve, az egyetemen nem tanítják, igazán az ismeri, aki érintett benne. Emiatt óriási teher van a pedagógusokon, naponta szembesülnek a helyzettel. Olivér osztályfőnöke azonban már az első iskolahéten felkérte az anyukát, hogy az osztálytársaknak illetve a tanároknak tartson előadást az autizmusról, amely olyannyira jól sikerült, hogy született belőle egy Facebook poszt is, amely nagyon rövid idő alatt több, mint 100 megosztást kapott. Tulajdonképpen ez a poszt indította útjára az AuTitánok TikTok oldalt, melynek mottója:

AuTitánok nem vagytok egyedül!

- Az út kezdetén az volt a feltett szándékom, hogy olyan történeteket osztok meg a hétköznapjainkból, amelyekről sok érintett szülő azt hiszi, hogy azok kizárólag csak az ő családjukban történhetnek meg, csak ők lehetnek ilyen helyzetben. Egy kimeríthetetlen forrás, ami bennem van, mert nincs olyan szegmense, amihez ne tudnék hozzászólni, ezért tudtam, hogy az elmúlt tíz évben átélt tapasztalatoknak köszönhetően a szülők napjait jobbá tehetem a történeteinkkel - mesélt a kezdetekről.

- Amikor az első videó felkerült, rengeteg visszajelzést kaptam, amelyek között volt pozitív, negatív és jó szándékú visszajelzés is. Sok igazság volt abban, amit ott elmondtak, hiszen iskolapedagógusként és érintett szülőként én nem érzékenyíthetek, ehhez mindenképpen gyógypedagógusi végzettség kell. Ekkor kerestem fel Németh-Kiss Anitát, aki szerencsére felkarolta a kezdeményezést, azonos vállalás elindításán gondolkodott ő is - tette hozzá. - Együtt kezdtünk ötletelni azon, hogy mi lenne a hatékony és ekkor fogalmazódott meg bennünk, hogy a videók mellet élő adásokat is készítünk, amibe bárki, bármikor, bárhonnan becsatlakozhat. Anita nagyon jól kiegészít, hiszen vannak olyan kérdések, amelyhez én nem értek és ő, mint szakember, ezekre megadja a választ. A beszélgetéseink általában egy, másfél órásak, meghatározott téma nincs, a tapasztalatainkat, az esetleges félelmeinket osztjuk meg egymással. A szülők is várják, készülnek ezekre az alkalmakra, hiszen rengeteg erőt ad nekik a hétköznapokhoz egy-egy beszélgetésünk - egészítette ki.

- Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Noémi elindította az AutTitánok vállalást - vette át a szót Anita. - Azért tartottam fontosnak, hogy csatlakozzak hozzá, mert gyógypedagógusként azt látom, hogy a szülők sokszor el vannak veszve még úgy is ha megkapják a megfelelő támogatást, viszont rendkívül fontos, hogy minden érintett birtokában ott legyen az a tudás, amivel a gyermekét segítheti. Noémi hihetetlen szenvedéllyel végzi a munkát, én pedig mindenképpen szerettem volna őt támogatni ebben, a tizenhárom éves szakmai tapasztalatommal és tudásommal hozzájárulva. Boldog és hálás vagyok, hogy ilyen népszerű a csatorna és, hogy ilyen sok helyen tudnak rólunk és számítanak ránk. Az élő adásokba hétről-hétre becsatlakoznak a szülők és a párbeszédek mellett folyamatosan elhalmoznak bennünket kérdésekkel is - tette hozzá.

Noéminek és Anitának rengeteg terve van a jövőre nézve. December 3-án például a soproni Búgócsigában közönségtalálkozót tartanak, ahová nem csak az érintetteket, hanem a téma iránt érdeklődőket is várják. Távlati céljaik között egy egyesület vagy alapítvány létrehozása is szerepel, ahogy olyan tréningeket is szeretnének tartani, ahol a nemzetközi autizmus konferenciákon megszerzett tudást osztják meg a részvevőkkel.