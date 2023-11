Szalonkocsiban is utazhatunk Bécsbe

A 2014-ben alakult Continental Railway Solution (CRS) Magyarország első és máig egyetlen, személyszállítási engedéllyel is rendelkező, teljesen magánkézben lévő vasúttársasága nemrég jelentette be, hogy az adventi időszak alatt is működteti Budapest és Bécs közötti luxusjáratait - számolt be a mandiner.hu.

A tájékoztatás szerint a Continental Classic Express szerelvényen négy kocsiosztály lesz, melyeken összesen háromszáz fő utazhat a legnagyobb pompában.

A járat a decemberi szombatokon fog közlekedni a Déli pályaudvar-Kelenföld-Győr-Wien Hauptbahnhof-Wien Westbahnhof útvonalon.

Az adventi különleges járatokon összesen 1200 utasra számítanak. A járat legnagyobb különlegessége, hogy már a Salon névre keresztelt szalonkocsi is igénybevehető lesz, ami korábban az osztrák kancellár utazásaiért felelt.