– Sorra nyitják kapuikat a szakképzési centrum iskolái, hogy a diákok élőben tudják megnézni az egyes intézményeket, megérezni a hangulatukat, a kiállításon pedig a teljes képzési kínálattal ismerkedhetnek meg. Az iskolák mellett számos duális partnerünk jelent meg a kiállításon – mondta Gede Eszter kancellár. – Évek óta a technikum a legnépszerűbb a középfokú oktatásban. Reméljük, hogy jövőre is sok lelkes diákot köszönthetünk az iskoláinkban. A pályaválasztás előtt állók és szüleik is látják, hogy a technikum egy valódi életpályát kínál. Az 5. év végén érettségi bizonyítványt és technikusi végzettséget is kapnak a fiatalok. A munkaerőpiac nagyon várja a technikus végzettségűeket, de a bizonyítvány egyenes utat jelent a felsőoktatásba is. A következő tanévben már nyolc intézményünkben zajlik okleveles technikus képzés. Az ott végzők kredit beszámítással rövidebb idő alatt tudják venni az akadályokat a felsőoktatásban. Azt tanácsolom a szülőknek, hogy minden elérhető forrásból tájékozódjanak de elsősorban a gyermekük választásában bízzanak, mert nagyon fontos, hogy szeresse a diák, amit tanulni fog – ajánlotta a kancellár.