Vasárnap délelőttönként Kiss Róbert Richárd magyarországi településekre invitálja a hallgatókat, ahol a táj természeti adottságait, nevezetességeit vagy ételeit mutatja be.

- Abban mindenképpen újdonság ez a műsor, hogy a kistelepülések azon részeit is bemutatom, amelyet sokan esetleg nem néznének meg. Ha megmutatom, hogy egy-egy táj milyen szépségeket rejt, mennyi érdekesség van a környéken, akkor egyszeriben vonzó úti cél lesz és rádöbbenünk arra, hogy nem kell külföldre mennünk a csodákért. Az nagyon fontos, hogy itt is mindig a személyes élményeimet mondom el, úgy, ahogy én láttam, tapasztaltam. Ősszel és télen is van számos olyan hely Magyarországon, ahova érdemes ellátogatni. Ilyenek például a balatoni gasztro rendezvények, Füreden, Keszthelyen, Hévízen és Siófokon is rengeteg helyen várják az ételek, finomságok szerelmeseit.

És hogy milyen évet zártunk turisztikai szempontból?

- Jó évet zártunk, a vendégéjszakák és a látogatók létszámában növekedést tapasztaltunk, szerencsére visszatértek a külföldi turisták közül is jó páran, csehek, szlovákok, osztrákok, németek egyre nagyobb számban látogatnak hazánkba. Ami érdekes, hogy idén rekordot döntött a horvátországi magyar turisták száma, a nyári időszak végére közel 696 ezer fő választotta úti célnak, míg a korábbi években 660 ezerrel fővel tartottuk a rekordot.