A legnagyobb taps a győri tervezőknek, a kollekciójukat egyben bemutató Bálló Rékának, Sárváry Adriennek és Udvardi Dorkának szólt, akik tehetsége a natúr színű textilen is átütött.

– Motiváció, lelkesedés és csapat a legfontosabb összetevők – mondta Csengeri Mária a Győri SC Sport és Kreatív Technikum igazgatója, az SK- Hosszú kifutó divatbemutató első megszólalójaként. A közösségi összefogásban rendezett eseményen pár befutott húzó név mellett helyi, még kevésbé ismert tervezők kaptak teret megmutatni a művészetüket.

Az intézményvezető elmondta, a múlt tanév végén kereste meg őket Tölgyesi Norbert, a bemutató ötletével és mindenki munkához állt: a nyomdaipari képzésre járók plakátot, kiadványokat készítettek, dekoratőrök dekoráltak, mozgóképesek és fotográfusok a werkfilmeket csinálták meg, modelleket kerestek...

– Egy évvel ezelőtt fotóztam olyan hölgyekkel akik elmondták, hogy divattervezők. – Meséli Tölgyesi Norbert, az ötletgazda, aki időnként lapunkat is gazdagítja fotóival. – Kérdeztem, hogy hol vannak a ruháik? Kiderült, hogy egyik gyárban dolgozik, másik titkárnő, mert hiába tehetséges, a divatbemutatókra bejutni nagyon drága mulatság. Szöget ütött a fejembe, hogy jó lenne olyan fellépési lehetőséget biztosítani nekik, ami nem kerül semmibe. Ide jártam fotós szakmát tanulni, és tudtam, hogy itt képviseli magát minden szakma, akire csak szükség lehet egy bemutatókor. A fiataloknak pedig fontos, hogy legyen egy olyan portfóliójuk, amivel az életben elindulhatnak.

A győri lányok miatt indult tehát az egész szervezés, de bevontak olyan tervezőket is, akik akár már a Milánói divatgálán is ismerősen mozognak. – Ha számolgatom ez itt legalább 120 ember együttműködése. A hangtechnikát is házilag oldottuk meg, egyedül a fénytechnikát hívtuk, de mikor meghallották hogy mindenki más önkéntesként vesz részt, ők se kértek pénzt, pedig drága technikát hoztak ide a kedvünkért. A sminkesünk sok díjat nyert sikeres név, de ahogy hallotta az ötletünket jött segíteni azonnal. – meséli Norbert a szervezésről.

A népszerű Tik-tokker és divatértő Benceiam kicsit nehezen találta a hangot a gátlásos közönséggel, műsorvezetőként, de ahogy a kifutó egyre inkább varázsolta el a nézőket és ahogy Bence is egyre inkább hallott új frizurája alól, olvadt a jég és a kifutó csodálói hangjukra és tenyerükre leltek.

Az SK Hosszú kifutó reméljük nem csak egy egyszeri nagy összefogás, de felszálló pálya is a feltörekvő győri tehetségeknek az ismertség és a szakmai sikerek felé.