A börtön zárt világa vonzza az érdeklődőket, a sopronkőhidai intézet pedig időről időre lehetőséget nyújt a betekintésre. A nyílt napon a vendégek a börtön történetéről és jelenlegi működéséről szóló tájékoztatást követően bejárhatták az épületet. Megnézhették a körletet, összehasonlíthatták a fogvatartottak korábbi és jelenlegi elhelyezését, a múzeumzárka után egy mai zárkába is benézhettek. A látogatók képet kaphattak a fogvatartottak és a felügyelők által használt modern eszközök működéséről is.

A fogvatartottak vallásgyakorlását szolgáló intézeti kápolna után a könyvtárhelyiségbe és egy tanterembe is bemehettek. Az udvaron kiállított rabszállító gépkocsi és a látogatóhelyiség is különleges élményt nyújtott az érdeklődőknek.

Volt olyan, aki már másodszor regisztrált a nyílt napra, és most a családtagját is elhozta a programra. A látogatáson a vendégek tájékoztatást kaptak a büntetés-végrehajtási szervezethez történő csatlakozás feltételeiről is.