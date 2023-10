A hazai robotsebészet úttörője, dr. Tenke Péter professzor hívta életre az Országos Onkológiai Intézetben azt az Urológiai Sebészeti Központot, ahol dr. Szepesváry Zsolt Jenő főorvos lehetőséget kapott arra, hogy gyakorlatot, ezzel pedig jogosítványt szerezzen a robotműtétekhez. Tavasszal mutatták be Győrben a Da Vinci robotot, akkor a főorvos arról beszélt, hogy távolinak látja még azt az időszakot, amikor a győri kórházba érkező betegek részt vehetnek robotműtéten. Azóta viszont felgyorsultak az események, s jelenleg úgy tűnik, hogy akár már idén lehet a kórháznak saját robotja egy, a Széchenyi István Egyetemmel futó közös projekt révén. Addig is van azonban arra lehetőség, hogy a Győrbe érkező betegeket ezzel a rendkívül fejlett technológiával operálják.

Dr. Szepesváry Zsolt Jenő az első győri orvos, aki már robotműtéteket is végezhet. A fotó Budapesten készült az Országos Onkológiai Intézetben.

Azzal, hogy lehetőséget kaptam az Országos Onkológiai Intézetnél a bedolgozásra, több lehetőség is megnyílt a győri betegek előtt

– mondja dr. Szepesváry Zsolt Jenő. – Egyrészt itt folyamatosan zajlanak a robotműtétek, amiben most már én is jártasságot, rutint szerez- tem, így amikor Győrbe megérkezik a robot, már lesz, aki használni is tudja és megkezdődhet a kollégák képzése. Másrészt az Országos Onkológiai Intézetben Győrből is tudunk betegeket fogadni és fogadunk is.

A kiképzés egy hosszú folyamat, ami 40 óra szimulációval indul, ahol az orvos megtanulja rutinszerűen használni a robotot, hogy a műtét során már ne kelljen az eszközre figyelnie.

– Az autójogosítvány megszerzésével tudnám ezt illusztrálni. Először az ember még oda-odapillant a sebváltóra vagy megnézi a piktogramokat, mielőtt elindítja az ablaktörlő lapátot vagy bekapcsolja a fényszórót. Ezek a mozdulatok rutinná válnak idővel, és az ember akkor mondhatja magáról, hogy tud autót vezetni, amikor már csak az útra, a forgalomra, a környezetére figyel, a keze, a lába automatikusan teszi a dolgát. Ugyanez a helyzet a robottal is. Akkor műthet valaki embert, amikor a gépet már rutinszerűen használja.

A technológiai tréninget követően, ahol a műszaki beállításokkal is mindenre kiterjedő ismereteket szerez a sebész, jöhet az első éles bevetés.

– Ekkor sem egyedül dolgoztam még, egy nagy tapasztalattal rendelkező sebész felügyeletével történt meg az első hat operáció. Ezen a folyamaton is túl vagyok, azóta számos műtétet végeztem már el önállóan.

Amikor Győrbe megérkezik a robot – és erre várhatóan idén sor is kerülhet –, megkezdődik az orvosok képzése is.

– Az egyetem és a kórház közreműködésével valósulhat meg a beruházás. A robotot kutatási és betegellátási célra is szeretnénk majd használni. Négy szak- mát tervezünk indítani a robotsebészet területén, úgymint általános sebészet, mellkassebészet, nőgyógyászat és urológia.