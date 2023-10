Elkezdődött az őszi szezon - Nemzetközi szauna-világverseny magyar döntőjének ad otthont a RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő

Arra a kérdésünkre, hogy kaptak hideget-meleget a nyári szezonban, nem csak az időjárást tekintve, azt válaszolta Kovacsics Imre, hogy mivel egy élmény és gyógyfürdőről van szó mind a kettőnek teljesülnie kell.

Több mint 100 ezer vendég

- A nyitás óta 100-102 ezer vendéget fogadtunk, amely szép eredmény annak ellenére, hogy nehéz körülmények között épült a fürdő. Hátráltatta a munkát egyebek mellett a járványhelyzet, a háború, a gazdasági válság és az alapanyaghiány is - tette hozzá.

Fotó: RQ fürdő

- Minden megtörtént velünk, ami egy nyitás után törvényszerű. A felmerülő problémákat folyamatosan megoldották a szakemberek, ami néha időigényesebb volt. Az időjárás sem volt kegyes hozzánk, hiszen a júniusi és júliusi hónapokban nem igazán volt strandidő. Augusztusban élvezhettük a kánikulát, és még szeptemberben is 30 fok körüli volt a hőmérséklet. Azonban a fürdőturizmusban szeptembertől beköszönt az őszi szezon és bezárnak a strandok, így mi is lezártuk a kültéri egységeket - fejtette ki Kovacsics Imre, aki szerint ha kevesebb műszaki problémával szembesülnek és jobb időjárást fognak ki, várakozáson felüli lett volna a kezdet. De így sem panaszkodnak.

Győriek mellett érkeztek külföldiek is

Nagy sikert aratott a Győr kártyával igényelhető kedvezményes belépő, amelynek köszönhetően a vendégek 35 százaléka győri volt. - Meglepett minket is, hogy ennyi helyi használja a fürdőt. A visszajelzésekből tudjuk, hogy a külföldi vendégek is megtaláltak minket, ami a szállásadóknak is jó. Több cseh és lengyel vendég meghosszabbította győri tartózkodását, hogy még pár napig élvezhesse az RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő szolgáltatásait - emelte ki az ügyvezető igazgató.

A szakember elmondása szerint a turizmust tekintve az országos foglaltsági arány nem éri el a két vendégéjszakát, azonban a győri fürdő nyitása után a városban ezt meghaladták a szállásadók.

Elindult a gyógyúszás program

- Októbertől egyre hűvösödik az időjárás, elkezdődik a termálozós időszak, amelyre az egyik legjobb lehetőséget a győri RQ Vízi Élménypark és Gyógyfürdő adja. Kiváló a termál- és gyógyvizünk, ennek köszönhetően számos terápiás szolgáltatást tudtunk elindítani. Elsejétől ismét van lehetőség a 18 éves kor alattiaknak gyógyúszáson részt venni az uszodatérben, amelyet az állam támogat, így térítésmentes a szülőknek- hangsúlyozta Kovacsics Imre.

A győri fürdőkomplexum életében rendkívül fontos, hogy exkluzív, 150 férőhelyes szaunavilág is helyet kapott, amit japán stílusban építettek meg.

Az ügyvezető igazgató a Kisalföld podcast műsorában jelentette be, hogy három napon át - október 27 és 29 között - a szauna fővárosa lesz Győr. - Nálunk rendezik meg az egyik legnagyobb presztízsű, nemzetközi szauna verseny magyar döntőjét. A hazai versenyzők 17 szaunamesterrel vesznek részt a világversenyen, hiszen olyan nemzetekkel, országokkal mérik össze tudásukat, mint: Svájc, Szlovákia, Ausztria, Belgium, Norvégia, Hollandia, Dánia, Olaszország, Lengyelország és Németország - sorolta.

Exkluzív felöntések a szaunákban

Kovacsics Imre azt is elárulta, hogy nem csak felöntések lesznek, hanem különböző gyógynövényekkel fűszerezett maszkokat, teákat is el kell készíteniük a versenyzőknek. - Külön ezekre a napokra váltott jeggyel, bárki részt vehet az ország legjobb szaunamestereinek szeánszain, ahol hét tagú zsűri bírálja el a döntő résztvevőinek teljesítményét.

A japán hangulatú szaunavilág október végén rangos, nemzetközi szaunaverseny magyar döntőjének ad otthont. Fotó: RQ fürdő

A szervezők a japán szauna világ miatt kérték fel a győri fürdőt arra, hogy otthont adjanak a rangos versenynek. - Jövőre a japánok is be szeretnének szállni a versenysorozatba, ezért néhány szaunamester Japánból érkezik, az ottani szauna szövetség elnökével együtt. Igazi kuriózum lesz, hiszen ők is tartanak majd szeánszokat a vendégeknek a versenyen kívül, egyfajta főpróbaként - emelte ki.

A nemzetközi bírákkal is nagy tervük van, ha már látogatást tesznek városunkba. - Mivel igazi szakemberekről van szó, szeretnénk megtapasztalni mit tudnak és megmutatni ezt a vendégeinknek, hogy átérezzék miről is szól a szaunázás világa. Amellett, hogy rengeteg jótékony hatást gyakorol a szervezetre, remek közösségi élmény is - fűzte hozzá Kovacsics.