Magyarországon évente 350 gyermeket diagnosztizálnak diabétesszel, Győr-Moson-Sopron megyében átlagosan 25-30-at.

– Elmondható, hogy világszinten drasztikusan emelkedik az egyes típusú cukorbeteg gyermekek száma. 1980-ban 100 ezer fiatalból 4-5 volt diabéteszes, mára ez a szám 25. Ennek pontos oka azonban ismeretlen . Az viszont tény, hogy egyre fiatalabb életkorban jelenik meg a betegség, vannak 1-2 éves érintettek is. A betegség felismerése szinte minden esetben megrázó a családnak, hiszen egy nagyon komoly állapotról beszélünk. Ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy már a korai jeleknél orvoshoz kerüljön a beteg. Sajnos az új esetek 30 százalékában már ketoacidikus, eszméletvesztéses, életveszélyes állapotban hozzák be őket. Szülőként érdemes figyelni az olyan intő jelekre, mint a feltűnően sok vízivás, ha a már szobatiszta gyermek újra elkezd bepisilni, vagy tanóra közben is ki kell mennie mosdóba, valamint hirtelen elkezd fogyni, gyengének érzi magát – mondat el dr. Niederland Tamás, a Gyermekdiabétesz Gondozó vezető főorvosa, a Győri Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület alelnöke.

Dr. Niederland Tamás, hozzátette a modern inzulinokkal, pumpákkal is lehet teljes életet élni. Emellett a cukorbeteg gyermekek intézményi fogadtatása is egyre kedvezőbb.

– 10 éve szinte lehetetlen volt olyan óvodát találni, amely fogadja a diabéteszes gyermeket, és az iskolák is vonakodtak. Ma már az egyesület által indított, és országos akcióvá vált kezdeményezésnek köszönhetően egyre több pedagógust készítünk fel arra, hogy hogyan kell diabéteszes gyermekekkel foglalkozni. Ennek köszönhetően rengeteget javult a helyzet.

A kettes típusú cukorbetegség, melynek elsődleges oka az elhízás, kisebb mértékben érinti a magyar fiatalokat.

– Amerikában a diagnosztizált fiatalok 40-60 százaléka már kettes típusú cukorbeteg, Magyarországon ez 3-5 százalék. Ez nem azt jelenti, hogy a hazai fiatalok egészségi állapota kiugróan jó lenne. A fiatalkori elhízás egyre gyakoribb, és attól tartunk, hogy a következő évtizedben jelentősen nőni fog a kettes típusú cukorbeteg fiatalok száma is, ezért kiemelten fontos lenne figyelni a gyerekek étkezésére.

A fiatalkori elhízás, az egyik kiindulópontja lehet a felnőttkori cukorbetegség kialakulásának. A kettes típus egyik legnagyobb veszélye, hogy későn ismerjük fel, mivel sokáig teljesen tünetmentes lehet.

– A cukorbetegség 80 százalékban megelőzhető lenne megfelelő táplálkozással és testmozgással. A 60 év felettiek húsz százaléka cukorbeteg, de fontos kiemelni, hogy ez nemcsak az időskor betegsége – hangsúlyozta dr. Strényer Ferenc a győri Petz Aladár Oktató Kórház osztályvezető főorvosa, és elismert diaetológusa. – Célzott szűrővizsgálattal történő korai felfedezése és az időben elkezdett megfelelő kezelés segítene leginkább a hosszú távú szövődmények megelőzésében. A nem trauma okozta alsóvégtag-amputációk vezető oka a cukorbetegség, a dialízisre szoruló páciensek fele is cukorbeteg. Ennek ellenére az emberek többsége még mindig könnyelműen kezeli a családban előforduló cukorbetegség jelentette kockázatot, valamint a rendszertelen és egészségtelen étkezés következményeit. A diagnózistól is sokan félnek, ezért is mellőzik a szűréseket, pedig a mai gyógyszerekkel már megelőzhetőek az érrendszeri és a vese problémák. A kockázat felméréséhez elegendő egy egyperces teszt kitöltése, a kapott pont alapján már megmondható, hogy az illető rizikócsoportba tartozik-e: 12 pont felett már nagyon kell figyelni, de kiegyensúlyozott és rendszeres táplálkozással még a betegség előszobájában is sokat lehet tenni.