A Kaszián Egyesület tagjai évek óta tevékenykednek a kultúrában, hagyományőrzésben, valamint a sport és matematika területén. Elsődleges céljuk, hogy a következő nemzedék megismerhesse egy egészséges társadalom alapjait, melyet oktatási célú társasjátékokkal, előadásokkal, táborokkal tesznek élvezetessé. Ennek érdekében született meg a szakkönyv is.

- A tehetségazonosításban több olyan terület van, amelyet mérni lehet, viszont eddig Magyarországon nem volt olyan jellegű segédanyag, amely összefoglalja ezeket a módszertani méréseket. A Hungarofit az egyedüli olyan módszer, ami mérőműszerek nélkül, objektíven ad pontos értéket az egyén fizikai állapotáról, terhelhetőségéről. Azt gondoltuk, hogy erről szükséges ismeretet adni, így született meg a könyv ötlete, ami hiánypótló ezen a területen - kezdte Kászoni Edit az egyesület elnöke. - Több sportágat érint, külön kitérve a nőkre és férfiakra, ezért elsősorban edzőknek és sporttal foglalkozó szakembereknek készült, azonban azoknak is nélkülözhetetlen, akik saját magukat szeretnék mérni - tette hozzá. - A mozgás egészségfejlesztő és egészségmegtartó hatása vitathatatlan, ahogy az is, hogy a mentális egészség mellett a hatékony szellemi teljesítőképességre is hatással van. Ahhoz, hogy a mindennapi teendőnket elvégezhessük van egy minimum szint, ami mindenkitől elvárható. Természetesen nem kell mindannyiunknak élsportolói szintre fejlesztenie a fittségi szintjét, de arra mindenkinek törekednie kell, hogy a napi tevékenységéhez szükséges szintet elérje és megtartsa - zárta a beszélgetést.