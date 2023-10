Márkus János, a Fáklya egyesület elnöke elmondta: öt- évente újítják meg minősítésüket. Győrújbaráton viharkárt „idéztek elő”, a károk felszámolását segítették a részt vevő csapatok. A rábapordányiaktól nem volt idegen ez a helyzet, hiszen többször is előfordult már, hogy élesben álltak helyt szélsőséges időjárási körülmények között. Legutóbb néhány hete kellett a Dör és Rábapordány közti út- szakaszon beavatkozniuk.

A rábapordányi tűzoltók jól teljesítettek a szakmai minősítő gyakorlaton.

– Fák dőltek az útra, melyek akadályozták a forgalmat. A katasztrófavédelmi igazgatóság értesít ilyenkor bennünket, és azonnal szolgálatba állunk. Az egyesületben tíz tag végezte el a negyvenórás alapfokú tanfolyamot, közülük többen kisgépkezelői szakvizsgával is rendelkeznek. Így beavatkozhatnak például láncfűrésszel is, ha a helyzet úgy adódik. Önkéntesen, a szabadidejüket feláldozva vonulnak ilyenkor a bajtársak, amiért innen is köszönet jár nekik – fogalmazott az elnök.

Márkus János hozzátette: a jó munkához megfelelő felszerelés is kell. Ők pályázati támogatással fejlesztenek, így tudnak ruhákat, sisakokat, eszközöket vásárolni. Legutóbb szívótömlőt szereztek be, de a pályázati támogatás segítségével tartják fenn járműveiket és működtetik a Fáklya egyesületet.